وفاة أول من وضع علامة الـ @ في بريدك الإلكتروني

(أ ف ب) – توفي المبرمج الأميركي ري توملينسون مخترع البريد الإلكتروني، وفق ما أعلن فينتون سيرف نائب رئيس جوجل على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد.

ولد توملينسون في عام 1941 وتخرج من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الشهير، وكتب أول بريد الكتروني في التاريخ في 1971.

وصمم البرنامج الذي يتيح إرسال هذه الرسائل حين كان يعمل على شبكة “اربانت” المخصصة للباحثين والعسكريين والتي تولدت منها لاحقا الإنترنت، وهو صاحب فكرة استخدام علامة@ لفصل هوية الشخص على الشبكة التي تتصل بها.

وقالت الشركة الأميركية للدفاع ريتيون التي تشغله في بيان «ري رائد حقيقي في مجال التكنولوجيا وهو مخترع الإيميل مع ارتباط أول الحواسيب»، وأضاف البيان «لقد غير عمله طريقة تواصل العالم ورغم كل هذه النجاحات بقي متواضعا ولطيفا وسخيا في منح وقته ومهاراته، سيفتقده الجميع».