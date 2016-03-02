الجيش الأمريكي يدعو “هاكرز” مخضرمين “لاختراق وزارة الدفاع”

سان فرانسيسكو 2 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء إنها ستدعو (هاكرز) مخضرمين لاختبار الأمن الالكتروني لبعض مواقع وزارة الدفاع الأمريكية العلنية في إطار مشروع جديد الشهر المقبل وهو الأول من نوعه الذي تدشنه الحكومة الاتحادية.





واستُلهمت فكرة مشروع اختراق وزارة الدفاع من مشاريع اختراق الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركة كونتننتال القابضة والتي تهدف إلى اكتشاف الثغرات الأمنية في شبكاتها.

وتتيح مثل هذه البرامج لخبراء الأمن الالكتروني تحديد المشاكل قبل أن يستغلها قراصنة الأمر الذي يوفر على هذه الشركات الأموال والوقت في حال جرى اختراق الشبكة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في بيان وهو يعلن عن البرنامج الجديد “أنا على ثقة من أن هذه المبادرة الخلاقة ستعزز دفاعاتنا الرقمية وفي نهاية المطاف ستعزز أمننا القومي.”

وذكر مسؤول دفاعي كبير أن من المتوقع أن ينضم آلاف من المشاركين المؤهلين إلى المبادرة. وذكرت الوزارة أنها لا تزال بصدد إعداد التفاصيل والقواعد المتعلقة بالمشاركة لكن المنافسة بين قراصنة التسلل الالكتروني قد تتضمن جوائز مالية.