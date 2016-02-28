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Posted inتكنولوجيا

توقف عمل واتس آب في عدة أجهزة هاتف ذكية بنهاية 2016

أعلنت شركة واتس آب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن قائمة بأجهزة الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل التي لن يعمل معها التطبيق اعتباراً من العام 2017.
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
توقف عمل واتس آب في عدة أجهزة هاتف ذكية بنهاية 2016

أعلنت شركة واتس آب عبر مدونتها على الإنترنت عن قائمة بأجهزة الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل التي لن يعمل معها التطبيق اعتباراً من العام 2017.

 

وقالت الشركة في بيانها إنها تتطلع إلى التركيز في السنوات السبعة القادمة على منصات الموبايل التي يستخدمها الغالبية العظمى من المستخدمين. مشيرةً إلى أنه ومع نهاية العام الحالي 2016، ستوقف الدعم لتطبيقها على المنصات التالية:

 

– بلاكبيري، بما في ذلك بلاكبيري 10

– نوكيا اس 40 (Nokia S40)

– نوكيا سمبيان إس 60 ( Nokia Symbian S60)

– أندرويد 2.1 و 2.2

– ويندوز فون 7.1

 

وأشارت إلى أن السبب في إيقاف الدعم لهذه المنصات والأجهزة العاملة بها يعود إلى عدم قدرتها على مواكبة متطلبات التطبيق وتطوراته.

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