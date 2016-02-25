الاتصالات السعودية تختار جونيبر نتوركس لتوفير إنترنت فائق السرعة وفق مقاييس عالمية

اختارت شركة الاتصالات السعودية (STC) سلسلة PTX من شركة جونيبر نتوركس – المتخصصة في مجال ابتكارات الشبكات – لنشر نظام راوتر PTX5000 المتنقل لأول مرة في المنطقة لتوسيع نطاق شبكة الإنترنت الأساسية الثابتة والمتنقلة وتوفير تجربة إنترنت فائق السرعة وفق مقاييس عالمية.

ووفقاً لبيان أصدرته شركة جونيبر نتوركس، ستمكن الشبكة الأساسية الجديدة شركة الاتصالات السعودية من التعامل مع الخدمات والوظائف التي يمكن توسيعها بسهولة من أجل مواكبة المتطلبات المتزايدة للعملاء.

وقالت “جونيبر نتوركس” إنه تم تصميم مشروع التوسعة للوصول إلى الإنترنت فائق السرعة إلى الجيل الثالث والرابع والمشتركين الثابتين في العديد من المواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما يتضمن المشروع نظام راوتر SDN-ready MX2020 3D Universal Edge، وهو النظام الأعلى سرعة بنطاق اتصال نصف مزدوج ويمكن الاتصالات السعودية من دمج المعدات الجديدة باستخدام برنامج JUNOS دون انقطاع لعمليات الشبكة الحالية.

وتعمل الشبكة الموسعة الجديدة على زيادة القدرة مع موزعي الخدمة العالميين، حيث ستعمل القياسات متعددة التيرابايت في الثانية على تلبية الطلب المتزايد على الإنترنت عالي السرعة، والذي من شأنها المساعدة على استيعاب العملاء المحليين والدوليين الذين يشاركون تطبيقات الصوت والبيانات والوسائط المتعددة.