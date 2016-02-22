السعودية تبدأ تجربة أولى طائراتها المصنعة محلياً العام المقبل

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد أن المملكة العربية السعودية ستقوم بأول تجربة لطائرة النقل العسكرية (إن 132)، العام المقبل، وأنه تم نقل التقنية خلال عام ونصف العام تقريباً.

وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية أن أوكرانيا والسعودية وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم حول إنشاء مصنع مشترك لإنتاج وتطوير 80 طائرة من طراز (إن – 132) للسعودية، بأن يتم إنتاج الطائرة جزئياً في أوكرانيا.

وتعد (إن – 132) نسخة محدثة لطائرة النقل العسكري (إن – 32) متعددة الأغراض، وسيتم تزويد الطراز الجديد بأحدث المحركات والإلكترونيات لتكون طائرة حديثة قادرة على منافسة مثيلاتها في الاستخدام.

وذكرت صحيفة “الحياة” اليومية إن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي وقع عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس الأحد، خمس اتفاقات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال التقنية والصناعة لغرض تأسيس خمس شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستثمار مخرجات البحث العلمي لديها في تلك المجالات التقنية.

وتضمنت الاتفاقات تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة سايكروسكي الأمريكية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع بلاك هوك في المملكة.