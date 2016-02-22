هجرة السعوديين إلى “سناب شات” .. وغالبية المستخدمين نساء

تصدر السعوديون القائمة العربية في استخدام تطبيق سناب شات وجاؤوا في المركز الثاني عالميا في عدد المستخدمين الفعليين لهذا التطبيق، وذلك بناء على تقرير نشرته شركة الأبحاث البريطانية (GlobalWebIndex).

فيما تكشف الإحصائيات أن غالبية المستخدمين للتطبيق من النساء، وذلك ما أكده إيفان شبيجل المدير التنفيذي لتطبيق الدردشة “سناب شات” حيث أوضح أن 70% من إجمالي مستخدمي الخدمة من النساء.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا أكثر من 100 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.

وكانت بداية التطبيق في عام ٢٠١١ على نظام تشغيل أبل IOS فقط، وفي نهاية عام ٢٠١٢ أصبح متوافرا على نظام أندرويد.

ومن الملاحظ ولع المستخدمين العرب بهذا التطبيق الذي بدأ يستقطب العديد من المشاهير من نجوم الفن والدعاة والرياضيين في العالم العربي، الأمر الذي يهدد بسحب البساط من العديد من البرامج والتطبيقات الأخرى التي حظيت بعدد هائل من المستخدمين في فترة من الفترات ، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وعلى الرغم من أن التطبيق موجه بشكل أساسي للمراهقين والبالغين، إلا أنه يتم استخدامه من قبل مختلف الأعمار، وذلك وفقا لعدة شركات أبحاث، حيث أشارت التقارير إلى أن غالبية مستخدمي سناب شات هم تحت عمر 34 عاما.

عمر القحطاني قال: السناب شات كسر حاجز الرسمية وأصبح المستخدم البسيط يرى النجوم ببساطتهم، فالبرنامج سهل وموجه لمحتوى معين دون بهرجه وتصنع.

وتشير هلا الجريد في مدونتها “وين” إلى أن هناك هجرة جماعية إلى هذا التطبيق وتقول: كثير من المستخدمين بدأوا يشعرون بالضجر من “إنستغرام” وأنا أولهم.. وكان البديل هذه المرة مع “سناب شات” فكما تركنا سابقا “فيسبوك” وتوجهنا إلى “تويتر”، ومن ثم إلى “إنستغرام”.. الآن أرى أنه سحب البساط من “إنستغرام”، لأن الأخير اصبح يضج بكمية من الاستعراض والتباهي بين بعضنا بعضا.

وألمحت الطالبة سعاد البلوي إلى أن أغلب البرامج من السهل مراقبة مستخدميها وتصيد الأخطاء عليهم ولا يوجد فيهاخصوصية، وأصبحت الإعلانات مصدرا للملل.. الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يتوجهون للسناب شات لتوافر الخصوصية.

ناصر الصقر وعبدالله العنزي أكدا أن هناك هجرة ملاحظة، واندفاعا كبيرا من الشباب نحو هذا البرنامج، لكن لا يتوقعان أن يكون الجميع قد ترك “إنستغرام” مثلا أو “تويتر” فهذان البرنامجان لهما طابعهما الخاص وميزاتهما، وعموما هي نفس الدورة مع كل التطبيقات، علما أن “سناب شات” يتميز بالبساطة كما أن حجمه خفيف وطريقة التسجيل فيه أبسط جدا من بقية البرامج، فما عليك إلا أن تضع الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة السر وتقوم بالتسجيل، وبعدها تبدأ بإضافة الأصدقاء والبدء في عملية إرسال واستقبال الصور، وهو متجدد دائما في تحديثاته وابتكاراته، ولو استطاع القائمون عليه المحافظة على الخصوصية من الممكن أن يسحب البساط من باقي التطبيقات.