بصمة الإصبع تخفض مبيعات الجوالات المستعملة في السعودية

ذكرت مصادر صناعية أن التنظيم الجديد الذي يلزم جميع مشتركي الاتصالات في السعودية أن يسجلوا بصمة إصبعهم خفضت من الطلب على الجوالات المستعملة في المملكة.

ونقلت صحيفة “عكاظ اليوم” السعودية الإلكترونية عن مصادرها إنه توجد كثير من بطاقات (إس ام آي) في السوق السوداء، نظراً لأن كثيراً من المقيمين الذين يغادرون البلاد بتأشيرة خروج نهائي يقومون ببيع بطاقاتهم وأجهزتهم، مما أدى إلى تخمة في السوق، تسببت في انخفاض أسعار هواتف الجوال المستعملة.

ومنذ يوم 20 يناير/كانون 2016، بدأ مشغلي قطاع الاتصالات في السعودية يطبقون قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي صدر العام الماضي، وينص على اعتبار البصمة أحد الشروط الإلزامية للحصول على الخطوط والخدمات المقدمة من مشغلي قطاع الاتصالات في المملكة.

وتشمل المرحلة الأولى من شرط البصمة العملاء الجدد، ويستوجب على كل من يرغب في الحصول على شريحة هاتف محمول، تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مخصصة لهذا الغرض ستوفرها وزارة الداخلية، وستكون مرتبطة بمركز المعلومات الوطنية للتأكد من شخصية صاحب الشريحة، وسيتم تنفيذ ذلك من طريق جميع فروع الشركات في المملكة.

ويأتي القرار بناءً على طلب وزارة الداخلية السعودية توفير حماية معلومات أصحاب شرائح الاتصالات، ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيفة بأغراض مشبوهة تمس الأمن، إضافة إلى فشل اشتراط سابق أصدرته هيئة الاتصالات، وينص على وجود إثبات هوية أو رقم إقامة للمقيمين، الراغبين في شراء دقائق اتصال لشرائح مسبقة الدفع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وضعت ضوابط مشددة للحصول على خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، بأن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن بيانات طالب الخدمة مثل: الاسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة، إضافة إلى كتابة بيانات موظف مقدّم الخدمة وتوقيعه، ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدّقة طبق الأصل من الموظف مقدّم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة.