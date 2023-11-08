30  مليون مستخدم لـ”واتساب” في السعودية

تصدر واتساب تطبيقات المراسلة الشائعة في السعودية لعام 2023 بواقع 30.39 مليون مستخدم، فيما تصدر انستجرام منصات التواصل الإجتماعي بواقع 27.88 مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمي تويتر 24.94 مليون شخصا.

وتبين أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الناس في المملكة العربية السعودية على الإنترنت هو 7 ساعات و 20 دقيقة في اليوم الواحد، كما أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضونه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو 3 ساعات ودقيقة واحدة .

ويصل عدد سكان المملكة إلى 32.175 مليون نسمة بحسب الهيئة العامة للإحصاء، ما يعني أن الأغلبية العظمى من السكان يستخدون تطبيق واتساب في المراسلات.

وكشف تحليل حديث في موقع theglobalstatistics أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في مساعدة السعوديين على التواصل والترابط مع بعضهم البعض.

وتشير التوقعات إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع شراء المزيد من الأشخاص للهواتف الذكية والانضمام إلى الشبكات الاجتماعية.

وأصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عنصرا أساسيا في الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية، حيث يرى الكثيرون أنها وسيلة مهمة للتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء وشركاء العمل في جميع أنحاء البلاد.

منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في السعودية 2023

انستجرام 27.88 مليون

تويتر 24.94 مليون

تيك توك 24.54 مليون

فيسبوك 24.03 مليون

بنترست 10.38 مليون

تطبيقات المراسلة الشائعة في السعودية 2023

واتساب 30.39 مليون

سناب شات 25.01 مليون

تلجرام 20.18 مليون

رسائل فيسبوك 17.31 مليون

رسائل نصية 7.73 مليون