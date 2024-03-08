LEAP 2024.. استثمارات قياسية بـ13.4 مليار دولار و 215 ألف زائر

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “LEAP 2024” مساء أمس الخميس، حاملاً معه إنجازات استثنائية ومؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تقني إقليمي رائد.

وشهد مؤتمر “LEAP 2024” هذا العام حضوراً قياسياً تجاوز 215 ألف زائر، من بينهم 50 ألف ضيف من خارج المملكة.

وبلغت قيمة الإطلاقات والاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر 13.4 مليار دولار، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المؤتمر.

أبرز الإعلانات والاستثمارات خلال “LEAP 2024”

استثمار شركة “Amazon Web Services” مبالغ ضخمة تصل إلى 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة.

استثمار شركة “IBM” بقيمة 250 مليون دولار لإقامة أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة.

استثمار “ServiceNow” بقيمة 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة.

إطلاق صندوقين للاستثمار الجريء في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون ريال (120 مليون دولار).

إطلاق 7 صناديق استثمارية وجولات تمويلية لشركات ناشئة تقنية بقيمة تجاوزت 888 مليون دولار.

إطلاق شركة “أوسيس” صندوقها الثاني “الصندوق الثاني” بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط.

إطلاق شركة “بلوق أند بلاي” أول صندوق لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار.