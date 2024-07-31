1.4 مليار دولار غرامة على ميتا المالكة لفيسبوك

ستدفع شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك لولاية تكساس 1.4 مليار دولار لاستخدامها تقنية بيومترية للتعرف على الوجه دون إذن المستخدمين. و قام المدعي العام للولاية كين باكستون برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم لفيسبوك في عام 2022، مدعيًا أنها استخدمت بيانات بيومترية شخصية دون إذن.

زعمت الدعوى القضائية لعام 2022، التي رفعها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في محكمة الولاية، أن شركة ميتا كانت تستخدم برنامج التعرف على الوجه على الصور التي تم تحميلها على فيسبوك دون موافقة سكان تكساس. وقال مكتب باكستون إن هذه هي أكبر تسوية على الإطلاق تحصل عليها ولاية واحدة وأكبر تسوية تتعلق بالخصوصية يحصل عليها المدعي العام للولاية على الإطلاق. سيتم دفع التسوية على مدى خمس سنوات. ولم يذكر مكتب المدعي العام ما إذا كانت الأموال من التسوية ستذهب إلى الصندوق العام للولاية أو ما إذا كانت ستوزع بطريقة أخرى. وقال باكستون في بيان: “إن هذه التسوية التاريخية تثبت التزامنا بالوقوف في وجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ومحاسبتها على انتهاك القانون وانتهاك حقوق الخصوصية لسكان تكساس. وسيتم الرد على أي إساءة استخدام للبيانات الحساسة لسكان تكساس بقوة القانون الكاملة”.

لا تعد التسوية، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، بمثابة إقرار بالذنب، وتؤكد شركة ميتا عدم ارتكاب أي مخالفات بحسب البيان. كانت هذه أول دعوى قضائية رفعها مكتب باكستون بموجب قانون الولاية لعام 2009 الذي يحمي البيانات الحيوية لسكان تكساس، مثل بصمات الأصابع ومسح الوجه. ويتطلب القانون من الشركات إبلاغ الأفراد والحصول على موافقتهم قبل جمع مثل هذه البيانات. كما يحد من مشاركة هذه البيانات، باستثناء حالات معينة مثل مساعدة إنفاذ القانون أو إكمال المعاملات المالية. وبموجب القانون تلتزم الشركات بحماية هذه البيانات وحذفها في غضون عام بعد عدم الحاجة إليها. في عام 2011، قدمت ميتا ميزة تُعرف باسم اقتراحات العلامات tags لتسهيل قيام المستخدمين بوضع علامات على الأشخاص في صورهم. وفقًا لمكتب باكستون، تم تشغيل الميزة افتراضيًا وتشغيل التعرف على الوجه على صور المستخدمين، والتقاط البيانات المحمية تلقائيًا بموجب قانون عام 2009. تم إيقاف هذا النظام في عام 2021، حيث قالت ميتا إنها حذفت بيانات التعرف على الوجه الفردية لأكثر من مليار شخص. وكجزء من التسوية، يتعين على شركة ميتا إخطار مكتب المدعي العام بالأنشطة المتوقعة أو الجارية التي قد تندرج تحت قوانين البيانات البيومترية في الولاية.

قال مات شوارتز، محلل السياسات في مجلة كونسومر ريبورتس إنه: “بينما تتنافس الشركات على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، فإن التنافس على بيانات المستهلك يهدد بالتحول إلى سباق لانتهاك الخصوصية، لذلك يجب على وكالات إنفاذ القانون أن تراقب عن كثب ممارسات جمع البيانات غير العادلة”.

تأتي التسوية في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في تكساس – وفي خضم جهود الولاية لتنظيم هذا القطاع.

في العام الماضي، أقر المشرعون في الولاية قانون خصوصية البيانات والأمن في تكساس، والذي دخل حيز التنفيذ في بداية هذا الشهر ويتطلب من الشركات الحصول على إذن من المستخدمين لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة. كما يمنح المستهلكين الحق في الوصول إلى بياناتهم وحذفها بالإضافة إلى إيقاف جمع البيانات. كما أرسلت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا تحديًا قانونيًا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي في تكساس – والذي يمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى من الرقابة على محتوى المستخدمين بناءً على وجهات نظر سياسية – إلى محكمة أدنى لمزيد من التحليل.