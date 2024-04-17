يوتيوب.. أدوات حظر الإعلانات في مرمى النيران

بدأت منصة “يوتيوب” (YouTube) تعزيز إجراءاتها الصارمة ضد أدوات حظر الإعلانات التابعة لجهات خارجية، مما سيؤدي إلى مشاكل في تحميل الفيديو أو ظهور رسالة خطأ بأن “المحتوى غير متاح” لمن يستخدمون هذه الأدوات، حسبما ذكرت المنصة في تدوينة.

وأطلقت منصة البث الأشهر “يوتيوب“، حملة عالمية العام الماضي لتشجيع المشاهدين على عدم استخدام أدوات حظر الإعلانات، أو الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميم المدفوعة، حسبما صرح مدير الاتصالات في “YouTube “، كريستوفر لوتون لموقع “ذا فيرج”، في أكتوبر 2023.

يوتيوب يجري تغييرات على طريقة ظهور الإعلانات

وأجرت منصة “YouTube “، عدة تغييرات على طريقة عمل الإعلانات على نظامها الأساسي هذا العام.

وقدمت المنصة، إعلانات مدتها 30 ثانية غير قابلة للتخطي على تطبيقها التلفزيوني في شهر مايو الماضي، وبدأت لاحقًا في تجربة فواصل إعلانية أطول، ولكن أقل تكرارًا على التلفزيون أيضًا.

ومن المحتمل أن يأمل موقع YouTube أن تؤدي الفواصل الإعلانية الطويلة إلى دفع المزيد من المستخدمين إلى الاشتراك في اشتراك YouTube Premium الخالي من الإعلانات، ولكن ارتفاع السعر بمقدار دولارين، وإيقاف خطة Premium Lite الأرخص قد يجعل الخيار أقل جاذبية.

حرب يوتيوب ضد أدوات حظر الإعلانات

تعود معركة منصة “YouTube “، ضد أدوات حظر الإعلانات إلى مايو 2023، عندما بدأ المستخدمون لأول مرة في ملاحظة النوافذ المنبثقة التي تقول “أدوات حظر الإعلانات غير مسموح بها على يوتيوب”.

في ذلك الوقت، وصف متحدث باسم “YouTube “، هذه التجربة بأنها “تجربة صغيرة”، لكنها تحولت إلى حرب صريحة ضد الأدوات التي تجعل الإنترنت أكثر احتمالاً، ومع ذلك، سُمح لأدوات حظر الإعلانات بالتجول بهدوء حول إعلانات “YouTube ” لسنوات، فما الذي تغير إذن؟

بدأت منصة ” YouTube” في أكتوبر 2023، في عرض رسالة “ممنوع مشاهدة الفيديو إلا بعد إضافة “YouTube “، إلى قائمة السماح أو تعطل أداة حظر الإعلانات” لمن يستخدمون هذه الأدوات.

وتؤكد منصة ” YouTube”، أن أدوات حظر الإعلانات تحرم منتجي المحتوى من الحصول على عائدات، خصوصا أن سياسات ” YouTube”، تكافئ المنتجين الذين يستوفون معايير محددة بعدة طرق، من بينها نسبة من عائدات الإعلانات التي تعرض على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

بعض الثغرات في إجراءات “YouTube ” الجديدة

تستهدف الإجراءات الصارمة تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدم واجهة تطبيقات “YouTube “، لحظر الإعلانات، وهو ما يستبعد بعض البرامج التي لا تستخدم الواجهة مثل برنامج “آدجارد“، الذي يؤكد أن مستخدميه لن يتأثروا بهذه الإجراءات.

ويعتمد موقع YouTube بشكل كبير على المحتوى المجاني الذي تم تحميله بواسطة منشئي المحتوى المشهورين.

ولمنعهم من الانتقال إلى مكان آخر، فإن منصة YouTube، تشارك عائدات الإعلانات، مع منتجي المحتوى.

في عام 2021، قالت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية آنذاك، إن منصة “YouTube “، دفعت أكثر من 30 مليار دولار للمبدعين والفنانين وشركات الإعلام على مدى السنوات الثلاث الماضية.