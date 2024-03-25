أمريكا تسمح بانتهاك خصوصية مستخدمي يوتيوب.. ما علاقة 8 مقاطع بث مباشر؟

منحت المحاكم الأمريكية، الضوء الأخضر للوكالات الفيدرالية لمطالبة غوغل، بتقديم البيانات الشخصية للأفراد الذين شاهدوا أو تفاعلوا مع مقاطع فيديو يحتمل أن تكون ضارة على يوتيوب.

وطالبت الحكومة الأمريكية، الشركة بتقديم معلومات تشمل أسماء، وعناوين، وأرقام الهواتف، وسجل نشاط عدد من المستخدمين الذين بحثوا عن مقاطع تعليم رسم الخرائط باستخدام الدرونز، وبرامج الواقع المعزز على يوتيوب، إلى جانب من شاهدوا مقاطع البث المباشر لعمليات بحث الشرطة عن قنابل، اتضح لاحقا أنها وهمية، وفق تقارير أمريكية نقلتها “إنغادجيت“.

سبب الموافقة على انتهاك خصوصية مستخدمي يوتيوب

واستنادًا إلى المستندات الفيدرالية، وافقت المحكمة الأمريكية على الأمر لكنها طلبت من غوغل إبقاءه طي الكتمان.

لكن موقف عملاق التكنولوجيا “غوغل”، من الاستجابة أو الرفض لا يزال غير واضح.

وتجادل السلطات الفيدرالية، بأن المعلومات التي طلبتها “لها صلة جوهرية بمسار التحقيق في جرائم جنائية قائمة”.

كما طلبت السلطات من الشركة قائمة بالحسابات التي “شاهدت أو تفاعلت” مع 8 مقاطع بث مباشر على يوتيوب.

مراقبة الشرطة أثناء قيامهم بالتفتيش

حيث طلب رجال الشرطة هذه المعلومات بعد أن علموا أنهم يخضعون للمراقبة من خلال مجرى مائي أثناء قيامهم بتفتيش المنطقة بعد بلاغ عن وضع متفجرة داخل سلة المهملات.

وتم نشر أحد مقاطع الفيديو المباشرة، على هذه بواسطة حساب يضم أكثر من 130 ألف مشترك.

ويحدث كثيرا أن نصادف مقاطع فيديو، أو منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، لا تتشابه كثيرا مع اهتماماتنا، لذا “لا ينبغي لأحد أن يخشى ملاحقة الشرطة لمجرد مشاهدة ما تقترحه عليه خوارزميات يوتيوب”، حسبما ينقل التقرير عن ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لمشروع الرقابة على تكنولوجيا المراقبة.

أمر مرعب.. يهدد الفرد في التعبير بأمريكا

ويرى خبراء الخصوصية، أن هذا النوع من التحقيقات يهدد حرية الفرد في التعبير والتحرر من القيود المفروضة، إذ “يزداد عمل الوكالات الحكومية على تحويل أوامر التفتيش إلى شبكات صيد رقمية”، حسبما أضاف فوكس كان.

هل تحمي غوغل مستخدميها؟

الشركة لديها أسلوب صارم لحماية خصوصية المستخدمين، وحقوقهم الدستورية مع دعم إنفاذ القانون، وفقا للمتحدث باسم غوغل مات براينت.

“غوغل تفحص كل أمر تفتيش للتأكد من صحته القانونية بما يتوافق مع تطور القضية، كما ترفض المطالبات، والأوامر الفضفاضة بشكل تلقائي، وفي بعض الحالات ترفض تلك الأوامر بشكل كامل”، بحسب براينت.