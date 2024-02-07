شاهد بوضوح أكثر .. يوتيوب ترفع دقة الوضوح إلى 1080 بيكسل

أعلنت منصة “يوتيوب” (YouTube) لمشتركي خدمة YouTube TV الذين يتوقون إلى أفضل جودة صورة ممكنة! عن أضافة خيار جديد لتحسين دقة الوضوح في البث إلى 1080 بيكسل”، والذي يعد بتحسين كبير على قنوات مختارة.

ويتجاوز الخيار الجديد دقة 1080 بيكسل القياسية عن طريق زيادة “معدل البت”، ما يعني بشكل أساسي أنه يتم استخدام المزيد من البيانات لعرض كل إطار. يترجم هذا إلى صور أكثر حدة وتفاصيل محسنة وإمكانية تشغيل أكثر سلاسة، خاصة في المشاهد سريعة الحركة.

وقالت “يوتيوب” أن الميزة الجديدة متوفرة لجميع مشتركي YouTube TV وقنوات Primetime الذين لديهم أجهزة بث متوافقة بدقة 4K وتدعم ترميز VP9 من Google.

وتشمل القائمة أجهزة شهيرة مثل Chromecast with Google TV 4K و Nvidia Shield TV Pro و Apple TV 4K.

وأشارت إلى أن الميزة الجديدة ستشغل تلقائياً مع الأجهزة المتوافقة. ولم تكشف عن القائمة الكاملة للقنوات التي سيشملها الميزة الجديدة.