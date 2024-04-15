مايكروسوفت تختبر الإعلانات على ويندوز 11.. لا داع للقلق

تختبر شركة مايكروسوفت حاليا وضع إعلانات ضمن قسم “الترشيحات” بقائمة البدء على نظام تشغيل “ويندوز 11“، وفقا لتقرير “ذا فيرج”.

وتعتزم الشركة إضافة إعلانات لتطبيقات من متجر مايكروسوفت إلى القائمة بدلا من توصيات الملفات التي تظهر حاليا في نفس المكان في “ويندوز 11“.

السماح بتعطيل الإعلانات في نظام ويندوز 11

وهذه الإعلانات ستظهر فقط للمشتركين في نظام ويندوز إنسايدر (بيتا تشانل) بالولايات المتحدة، ولن تنطبق على الأجهزة التابعة للمؤسسات، حسبما ذكرت مايكروسوفت في منشور على مدونتها.

ورغم أن الميزة الجديدة ستصير الوضع الافتراضي لأنظمة ويندوز لاحقا، تعتزم مايكروسوفت السماح للمستخدمين بتعطيلها من الإعدادات.

وبهذا يمكن للشركة معرفة ردود أفعال المستخدمين، لنظام تشغيل “ويندوز 11″، وربما إلغاء الفكرة إذا وجدت أنها لا تحظى بشعبية.

ليست أول تجربة للإعلانات لمايكروسوفت

وهذه ليست أول مرة تجرب فيها مايكروسوفت الإعلان على أنظمة ويندوز، بل تمتد هذه المحاولات إلى أكثر من 10 سنوات مضت.

وسبق أن اختبرت الشركة إضافة إعلانات إلى متصفح الملفات في “ويندوز 11” العام الماضي، قبل أن تقرر عدم الاستمرار في الإصدارات التجريبية للويندوز.

مستخدمي ويندوز يحدودن مستقبل التجربة

كما أن شاشة إغلاق ويندوز 10، وقائمة بدء التشغيل تحتوي بالفعل على مواقع ترويجية، لذا فليس من المستغرب رؤيتها في نسخة 11.

الآن، أصبح الأمر متروكًا لمختبري Windows لتقديم تعليقات حول هذه التغييرات لمعرفة ما إذا كانت Microsoft قد تضطر إلى عدم تضمين هذه الإعلانات في إصدارات الشحن من Windows 11.