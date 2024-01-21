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وفاة رئيس تنفيذي لشركة تقنية بحادث خلال احتفال اليوبيل الفضي

توفي شاه الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس، حين حاول الدخول إلى المسرح بطريقة سينمائية من ارتفاع 15 قدمًا خلال نزوله مع انطلاق ألعاب نارية

فريق التحرير by فريق التحرير

انتشرت لقطات تظهر سقوط سانجاي شاه الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس، وهي شركة تكنولوجية أمريكية من ارتفاع 15 قدمًا خلال نزوله ‘إلى المنصة لإلقاء كلمة في حفل انطلقت فيه الألعاب النارية احتفالا بمرور 25 عاما على تأسيس فرع لشركته في الهند، وأعلن عن وفاته بعد وصوله إلى المستشفى فيما يقبع مساعد له في العناية المشددة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، يسعى للنزول بقفص كي يلقي كلمته من موقع مرتفع مع أحد معاونيه حين انقطاع الكابل الذي كان يحمل قفصًا حديديًا كانا فيه مع انطلاق الألعاب النارية من الصندوق. وقع الحادث في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند يوم الخميس خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان فيستكس آسيا.

وتم نقل الرجلين إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه. وذكرت صحيفة محلية أن مساعده راجو داتلا لا يزال في حالة خطيرة.

وقال مسؤول في الشركة لصحيفة The Times of India: “إن إنزال شاه وراجو من القفص إلى المنصة كان حدثًا مخططًا لبدء الاحتفالات وفجأة، انقطع أحد السلكين المتصلين بالقفص. سقط كلاهما أكثر من 15 قدمًا وهبطا على المنصة الخرسانية. وقال رجال الشرطة إن هذا تسبب في إصابات متعددة.

وأضافت الشرطة أنه تم منذ ذلك الحين تسجيل قضية ضد سلطات إدارة الحدث.

تأسست شركة Vistex على يد شاه في عام 1999 ولديها اليوم 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف. وهي تقدم حلولها لعلامات تجارية كبرى بما في ذلك GM وBarilla وBayer.

شاه، البالغ من العمر 56 عامًا، كان في الأصل من مومباي وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن 17 عامًا. وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليهاي في بنسلفانيا في سن 21 عامًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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