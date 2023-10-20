ميزة جديدة لواتساب… حسابان في هاتف واحد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ أن تطبيق “واتساب” سيتيح إمكانية التبديل بين الحسابات على أجهزة “أندرويد”، وأن المستخدمين لن يحتاجوا لهاتف إضافي أو التنقل بين الحسابات تسجيلاً وخروجاً.

ومن المفترض أن تسهل هذه الميزة الجديدة إدارة المستخدمين لمحادثاتهم عبر حسابات متعددة، وخاصةً للذين لديهم حساب “واتساب” واحد للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة، على أن يتم طرح الميزة في الأسابيع المقبلة.

وقالت “ميتا” في بيان على موقعها الإلكتروني إن المستخدم سيظل بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة “SIM”، أو هاتف يقبل شرائح “SIM” متعددة أو “eSIM”، لإعداد حساب ثانٍ.

وأضافت: “سيحتاج المستخدم إلى هاتف ثانٍ يضع فيه بطاقة “SIM” لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي سيرسله “واتساب” عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى الحساب الثاني على جهاز مختلف”.

ويعدّ هذا تحققاً أولياً، على أن يستمر التطبيق في العمل لكلا الحسابين بدون الجهاز الثاني أو بطاقة “SIM”، تبعاً لما أفاد المتحدث باسم “واتساب”، إيلي هيتريك.

وفي هذا السياق، عملت “ميتا” سابقاً على تسهيل الوصول إلى حساب “واتساب” واحد على أجهزة مختلفة، حيث طرحت هذه الميزة عام 2021 على الأجهزة اللوحية والمتصفحات وأجهزة الكمبيوتر، ومؤخراً قامت أيضاً بتوسيع هذه الميزة لتشمل الهواتف الذكية.

كيف تنشئ حسابين لتطبيق واتساب في هاتف واحد؟

يتطلب إنشاء حسابين لتطبيق واتساب في هاتف واحد:

هاتف ذكي يدعم شريحتي اتصال أو أكثر.

رقمي هاتف تستخدمهما.

هاتف آخر لمرة واحدة تتلقى فيه رمز المرور للوصول لحسابك في الهاتف الأول.

بعد إضافة حساب جديد، يمكنك التبديل بين حسابي التطبيق بسهولة، وإدارة محادثات كل حساب بمفرده.

كيف تنشئ حساب ثانٍ في واتساب؟

يجب ملاحظة أن عليك تسجيل الحساب الثاني في هاتف منفصل، وعدم إزالته إلا بعد إضافته للجهاز الجديد، الذي يحتوي الحسابين.

ولإنشاء حساب ثانٍ لتطبيق واتساب اتبع الخطوات التالية:

اختر الإعدادات في تطبيق واتساب.

اضغط على السهم المقابل لاسمك ورقم هاتفك. اضغط على خيار إضافة حساب.

ستظهر شاشة لإضافة حساب جديد.

وافق على شروط الخدمة.

اختار بلدك، وأضف رقم هاتفك الثاني.

بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق من رغبتك في النسخ الاحتياطي لمحتوى الحساب من الهاتف القديم.

قم بإعداد حسابك الجديد كما تحب.

كيف تبدل بين حساباتك في الواتساب؟

التبديل بين حساباتك في تطبيق واتساب، سهل وبسيط، بعد إضافة الحساب الثاني، سيظهر لك خيار جديد في القائمة الرئيسية، اسمه تبديل الحسابات، يسمح لك بالتبديل بين حساباتك.