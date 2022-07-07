فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inتكنولوجيا

شبكات الاتصالات السعودية تشهد إجراء أكثر من 13 مليون مكالمة هاتفية في مكة بيوم واحد

فادي طنّوس by فادي طنّوس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة ليوم الأربعاء 7 تموز/يوليو الموافق السابع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.44 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.41 مليون ساعة من المقاطع المرئية عالية الدقة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (832 ميجابايت/مشترك) متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/مشترك، وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، وإنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 258.36 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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