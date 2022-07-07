شبكات الاتصالات السعودية تشهد إجراء أكثر من 13 مليون مكالمة هاتفية في مكة بيوم واحد

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة ليوم الأربعاء 7 تموز/يوليو الموافق السابع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.44 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.41 مليون ساعة من المقاطع المرئية عالية الدقة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (832 ميجابايت/مشترك) متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/مشترك، وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، وإنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 258.36 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.