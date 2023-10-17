“هونر اوف كينغ” تأتي رئيس شركة أبل إلى الصين

وفقًا للمعلومات التي نشرها رئيس شركة أبل الأميركية على منصة “ويبو” الصينية، قام الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، تيم كوك، بزيارة غير متوقعة إلى الصين خلال هذا الأسبوع. في رسالته التي نشرها عبر موقع “ويبو” يوم الاثنين، أفاد كوك بأنه قام بزيارة متجر “آبل” في تشنغدو حيث التقى مع عدد من لاعبي لعبة “هونر اوف كينغز” المشهورة في الصين التي يتم لعبها على الهواتف الذكية.

تُعد هذه اللعبة التي تم ابتكارها بوساطة شركة “تينسنت” الصينية، واحدة من أشهر الألعاب في العالم، وتُستخدم على نطاق واسع.

هونر اوف كينغ… اللعبة الأكثر شعبية

كانت الأجواء في تلك الليلة مدهشة، حسبما صرح كوك. كما أشار إلى أن لعبة هونور أوف كينغز، التي أطلقت في تشنغدو، أصبحت ظاهرة عالمية على متجر تطبيقات إبل.

وقال لصحيفة”تشاينا ديلي” الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية إن”هونر اوف كينغ فاقت التوقعات”، مشيراً إلى أنها”تحظى بشعبية كبيرة في الصين، وفي جميع أنحاء العالم”.

تعد الصين مكانًا رئيسيًا لإنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والإكسسوارات الإلكترونية الخاصة بشركة “آبل”.

في شهر مارس، قام الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” بزيارة بكين، وأعلن عن وجود علاقة تعاون متبادل بين شركته والصين.

ومع ذلك، تأثرت مبيعات منتجات “آبل” في عام 2022، بسبب تقييد الإنتاج في المصانع وفقًا لسياسة “صفر كوفيد” المفروضة في الصين.

وتتعرض سلسلة التوريد الخاصة بـ “آبل” للتهديد من الضوابط الأميركية المتعلقة بتصدير المكونات ذات التقنية العالية.

قال محللون هذا الأسبوع أن مبيعات هاتف “آيفون 15” الجديد في الصين تراجعت مقارنة بالأجيال السابقة. يُعزى هذا التراجع على وجه التحديد إلى وجود مجموعة واسعة من الهواتف المنافسة في السوق المحلية مثل هاتف “هواوي”.