هواوي تطلق كمبيوتر محمول بشاشة 16 إنش

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين جهاز ميت بوك دي HUAWEI MateBook D 16 الجديد، وهو كمبيوتر محمول خفيف الوزن بأداء عالي مع شاشة عرض مقاس 16 بوصة.

يعد الكمبيوتر المحمول الجديد مقاس 16 بوصة أحدث عضو في عائلة منتجات المكتب الذكي من هواوي – Huawei Smart Office، ولا يقتصر على تقديم مزايا عائلة كمبيوترات HUAWEI MateBook في الجماليات والابتكار والتجارب الذكية فحسب، ولكنه يجلب معهُ أيضًا العديد من المزايا المتقدمة بما في ذلك شاشة فسيحة تريح العين بمقاس 16 بوصة، وهيكل معدني أنيق، ومعالج Intel® Core H-Series من الجيل الثاني عشر عالي الأداء، بالإضافة إلى تجارب الجهاز الفائق المستقبلية.

تحول كمبيوتر HUAWEI MateBook D 16 الجديد إلى رفيق موثوق به لعصر المكاتب المختلطة لأنه يطلق العنان لقدرات المستخدمين الإبداعية. يتوفر الكمبيوتر المحمول عالي الأداء بحجم 16 بوصة HUAWEI MateBook D 16 على الموقع الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المحددين في الإمارات، بسعر 3,299 درهم أماراتي جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة ظهر كلاسيكية من هواوي ولوحة مفاتيح رفيعة. كمبيوتر HUAWEI MateBook D 16 شاشة عرض كاملة مقاس 16 بوصة + هيكل معدني أنيق وجدت هواوي، بقيادة أبحاث مستفيضة للمستهلكين، أن الرغبة في الحصول على أجهزة حواسيب محمولة خفيفة الوزن مقاس 16 بوصة في ازدياد. مع التحرك العالمي نحو العمل والدراسة عن بُعد، هناك طلب متزايد على أجهزة الحواسيب المحمولة ذات الشاشة الكبيرة وعالية الأداء وخفيفة الوزن.

يرتقي الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook D 16 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق[1]، التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة. تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات هواوي، وأجهزة الماوس، ولوحات المفاتيح، ومكبرات الصوت، والطابعات بالقرب من جهاز HUAWEI MateBook D 16، وسيقوم الكمبيوتر المحمول باكتشافها تلقائيًا وتقديم مطالبة بإقران سريع وسهل[2].

بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية مثل هاتف HUAWEI P50 والأجهزة اللوحية مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة، توفر فائدة أكبر. بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول جهازًا واحدًا. يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتعديلها، واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في آنٍ واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.

يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مشاركة المستندات والصور والمزيد من الملفات بسهولة بين الاثنين. في وضع المرآة، يتم عرض شاشة الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للكمبيوتر المحمول؛ بينما يمكن للكمبيوتر المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي، مما يجعل الرسم أسهل. مع وضع التوسيع، يتم توسيع شاشة الكمبيوتر المحمول لتشمل الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين – مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء محاضرات أو الاجتماعات. أخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر.

يمكن أيضًا توصيل كمبيوتر HUAWEI MateBook D 16 المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر. يدعم الكمبيوتر المحمول أيضًا إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي؛ يتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، التي توفر تجربة تعاونية بين أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على جهاز الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الأخرى المترابطة لمزيد من المرونة.

مكالمات جماعية ذكية في أي وقت وفي أي مكان

نظرًا لأن العمل المكتبي المختلط أصبح شائعًا بشكل تدريجي، فإن المستخدمين بحاجة إلى تجربة مكالمات جماعية غامرة وآمنة وفعالة في بيئات معقدة. في ضوء ذلك، تم تخصيص كمبيوتر HUAWEI MateBook D 16 المحمول لبناء مساحة اجتماعات في أي وقت وفي أي مكان من خلال حل المؤتمر الذكي الذي يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي وكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي. تجعل الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل مكالمات ومؤتمرات الفيديو أمرًا ممتعًا، وذلك بفضل جودة الصورة وميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.

أثناء مكالمة فيديو، تقوم كاميرا وظيفة FollowCam المدعمة بالذكاء الاصطناعي بضبط الشاشة في الوقت الفعلي لإبقاء السماعة في منتصف اللقطة؛ لذلك حتى أثناء الحركة، فلن يتشتت انتباهك. تستخدم وظيفة Eye Contact الذكاء الاصطناعي للتكيف مع خط رؤية المستخدم؛ فبدلاً من الظهور وكأنهم ينظرون إلى الكاميرا، ستبدو وكأن أعينهم تنظر إلى عينيك على الشاشة لإجراء محادثة أكثر طبيعية وراحة.

[1] فقط بعض الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والشاشات وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي التي تعمل بنظام PC Manager 12.0.1 أو أحدث تدعم هذه الوظيفة. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الميزة ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن المحلي لخدمة عملاء هواوي.

[2] بالنسبة إلى مشكلات مثل ظروف اكتشاف القرب والخبرة الوظيفية وقيود الاستخدام والنماذج المدعومة من أجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس ومكبرات الصوت والماوس ولوحة المفاتيح والطابعات ، يرجى العثور على مزيد من المعلومات حول المنتجات المقابلة على موقع هواوي الرسمي أو اتصل بخدمة عملاء هواوي ( 950800).