هواوي تتجاوز العقوبات الأمريكية بأسرع نمو منذ 4 سنوات

سجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية خلال 2023 أسرع نمو لها في أربع سنوات، وسط انتعاش في قطاع المستهلكين والدخل من الأعمال الجديدة مثل مكونات السيارات الذكية مما أدى إلى تسريع تعافيها من العقوبات الأمريكية.

وارتفعت الإيرادات 9.63 بالمئة عن العام السابق إلى 704.2 مليار يوان (97.48 مليار دولار)، مع مساهمة الأعمال الاستهلاكية بشكل كبير في هذا الرقم بنموها 17.3 بالمئة إلى 251.49 مليار يوان.

وفرضت الولايات المتحدة في عام 2019 قيوداً على وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية واتهمت الشركة بأنها تشكل تهديداً أمنياً، وهو ما تنفيه هواوي.

وكان العام الماضي هو العام الثالث على التوالي من النمو للشركة بعد انخفاض الإيرادات بنحو الثلث في عام 2021 عندما بدأت الشركة في استنفاد احتياطيات الرقائق، إلا أن الإيرادات لا تزال أقل من ذروتها المسجلة في 2020 البالغة 891.3 مليار يوان.

وفي بيان صحفي، قال “كين هو” الرئيس الدوري للشركة إن النتائج جاءت متوافقة مع التوقعات.

وقال “مررنا بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية. لكننا تجاوزنا تحديا تلو الآخر وتمكنا من النمو”.

وارتفع صافي الربح في عام 2023 بواقع 144.5 بالمئة إلى 87 مليار يوان.

وشهد قطاع برمجيات السيارات الذكية ومكوناتها من هواوي الذي بدأ منذ نحو أربع سنوات أيضا نموا كبيرا، وإن كان ذلك يرجع إلى أساس المقارنة الأقل، بزيادة 128.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.7 مليار يوان.