“هواوي” توجه ضربة لـ “إنفيديا” بشريحة الذكاء الاصطناعي “C910” المتطورة

شهدت أسهم شركة “إنفيديا“، انخفاضا بنسبة 5%، عقب تقارير أفادت بأن شركة “هواوي تكنولوجيز” (Huawei)، تستعد لإطلاق شريحتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي C910، في السوق الصينية خلال الشهر المقبل.

وتأتي خطوة “هواوي“، كاستجابة للقيود الأمريكية الجديدة على تصدير شريحة H20، من “إنفيديا”، مما دفع الشركات الصينية للبحث عن بدائل محلية.، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

شريحة “هواوي” الجديدة المتطورة تنافس “إنفيديا” من حيث الأداء​

أشارت مصادر إلى أن شريحة الذكاء الاصطناعي “C910” المتطورة، من “Huawei“، تحقق أداء مشابها لشريحة “H100” من “إنفيديا”، وذلك بفضل دمج معالجين من طراز B910، في حزمة واحدة باستخدام تقنيات دمج متقدمة.

وهذا التصميم، يمنح الشريحة الجديدة ضعف القدرة الحوسبية، وسعة الذاكرة مقارنة بشريحة “B910”.

تأثيرات جيوسياسية على سوق التكنولوجيا

ويرى طارق الجندي، رئيس شركة عنكبوت ومؤسس شركة “MindMovers”، بأن التوترات الحالية بين الولايات المتحدة، والصين، قد تؤدي إلى فصل تكنولوجي بين الشرق، والغرب.

وأشار الجندي، إلى أن العقوبات الأمريكية، دفعت “هواوي”، إلى التركيز على صناعة الرقائق، والحوسبة السحابية، مما قد يؤثر على أداء أسهم “إنفيديا”، في المستقبل القريب.​

خسائر “إنفيديا” في السوق​

منذ نوفمبر الماضي، خسرت شركة “إنفيديا“، نحو 1.3 تريليون دولار من أعلى قيمة سوقية مسجلة لها، وذلك نتيجة للسياسات الأمريكية المتغيرة.

وبعد التراجعات الأخيرة في الأسهم الأمريكية، انخفضت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 2.36 تريليون دولار، وسط تصاعد التوترات السياسية، والاقتصادية.