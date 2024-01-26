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تي موبايل تعتزم طرح خدمة الهواتف المرتبطة بالأقمار الاصطناعية هذا العام

باتت الهواتف المحمولة التي تعمل بالأقمار الاصطناعي أقرب من أي وقت مضى لتصبح قيد الاستخدام دون الحاجة إلى أجهزة خاصة باهظة الثمن

فريق التحرير by فريق التحرير
تي موبايل تعتزم طرح خدمة الهواتف المرتبطة بالأقمار الاصطناعية هذا العام

أعلنت شركة تي موبايل الأميركية للاتصالات أنها تستعد لطرح خدمة هواتف محمولة متصلة بالفضاء تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على عملائها هذا العام، وذلك بعد ظهور نتائج إيجابية لشراكتها مع شركة سبيس إكس، وفقاً لوكالة “بلومبرغ“.

وأطلق إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري المجموعة الأولى من الأقمار الاصطناعية القادرة على تقديم خدمات الهاتف المحمول.

وتعمل هذه الأقمار، التي تُعرف باسم “ستارلينك”، مع الهواتف الحالية التي يحملها المستخدمون، بدلاً من استخدام أجهزة متخصصة.

وتهدف هذه المبادرات الجديدة إلى تقديم خدمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام هواتف المحمول العادية لدى المستهلكين، بدلاً من استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية عالية التكلفة، مثل تلك الأجهزة المتاحة منذ عقود.

الخدمة للهواتف المحمولة العادية

وتقول شركات خدمة الهاتف المحمول إن أجهزة المحمول المتصلة بالأقمار الاصطناعية ستستخدم على الأرجح في المناطق النائية حيث تضعف أو تتلاشي قدرة الجهاز على التقاط الشبكة، وتضيف أن هذه الخدمة يمكن استخدامها لطلب المساعدة عند الحاجة.

وقال رئيس شركة تي موبايل، مايك سيفرت، للمستثمرين في مؤتمر هاتفي حول الأرباح إن هذه الخدمة ستبدأ بالرسائل النصية ثم تتقدم لنقل الصور والرسائل الصوتية. وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فينبغي أن نستطيع توفير هذه الإمكانيات للمستهلكين خلال العام الجاري”.

وتتنافس الشركات على دخول سوق الاتصالات الهاتفية عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر الخدمة عبر هواتف المحمول العادية الخاصة بالمستهلكين. ولتحقيق ذلك، دخلت شركة إيه تي أند تي في شراكة مع شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية إيه إس تي سبيس موبايل في ميدلاند بالولايات المتحدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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