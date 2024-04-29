أطلق الديوان العام للمحاسبة أدوات متطورة وذكية أُطلق عليها اسماء “همة” و “صقل”، ضمن سلسلة من الأدوات التي تُطلقها المؤسسات والهيئات في المملكة العربية السعودية بين فترة وأخرى.

تأتي هذه الأدوات تحت أسماء مستوحاة من أدائها وتتميز بقدرتها على المساهمة في قائمة الابتكارات المتطورة في رحلة التطور السعودي.

“همة” و “صقل” اسماء جديدة بمهام جديدة تدخل الحياة المهنية في المملكة، فمنظومة “همة” تعتمد على منصات وأنظمة متطورة مثل منصة شامل “2.0” التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “ليب 24” باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية.

تهدف “همة” إلى تطوير قدرات منسوبي الديوان ورفع مستوى مخرجات عملهم من خلال التطوير والتعلّم المستمر. ويعتبر دعم الموظفين وتمكينهم جزءًا أساسيًا من رؤية الديوان نحو التميز والابتكار في مجال المحاسبة والتدقيق.

أما منصة “صقل”، فتعتبر مكتبة مواد تدريبية ذكية تضم برامجًا ودورات تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات عمل الديوان. تمثل “صقل” إضافة هامة لبنية التعليم والتطوير داخل الديوان، حيث تُعزز المعرفة التخصصية والمعارف العامة لمنسوبيه، وتساهم في تطويرهم وتحسين أدائهم.

هذه الأدوات دشنت اليوم من قبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في المقر الرئيس للديوان بالرياض.

وأكد الدكتور العنقري على أهمية هذه المبادرات في تعزيز دور الديوان ككيان مهني، وتحسين مستوى الأداء وتطوير القدرات البشرية، مشيرًا إلى التزام الديوان بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز.

من جهته، استعرض السيد ماجد الدهيش، نائب رئيس الديوان التنفيذي للخدمات المؤسسية، تفاصيل منظومة “همة” وأهدافها في تطوير وتقويم أداء موظفي الديوان، فيما تحدث السيد طارق الجريفاني، مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، عن دور “صقل” في تعزيز المعرفة والمهارات لدى منسوبي الديوان.