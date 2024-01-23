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هل هذا أول صدام بين روبوتات التوصيل في الشارع؟

لمن أحقية الطريق؟ مواقف مربكة وتكاد تقترب من الشجار ، كما حصل مؤخرا مع أحد المارة الذي شاهد “مواجهة” مضحكة في الشارع الرئيسي بين روبوتات التوصيل عبر الشارع في كامبريدج في إنكلترا،

فريق التحرير by فريق التحرير
روبوتات التوصيل

تواجه روبوتات التوصيل معضلة أحقية المرور ايضا كما هو الحال مع البشر والمركبات الأخرى، ومع اختبار شركات التوصيل لعملياتها بواسطة الروبوتات بدأت تحدث مواقف مربكة وتكاد تقترب من الشجار بينها، كما حصل مؤخرا مع أحد المارة الذي شاهد “مواجهة” مضحكة في الشارع الرئيسي بين روبوتات التوصيل عبر الشارع في كامبريدج في إنكلترا، وتبين أن الروبوتات تواجه نفس المشكلة بعد أن تم رصد مواجهة واضحة على أحقية الطريق أمام روبوتات تسير باتجاهات متقابلة في وسط المدينة. وعبر أحد روبوتات التوصيل أحد الشوارع في كامبريدج، وبدا أن أمامه ربوت آخر كاد يصدم به للسير عكس اتجاه الروبوت الأول دون أن يتمكن أي منهما من الذهاب يمينًا أو يسارًا لجنب الاصطدام ببعضهما.

ورصد طالب جامعي اسمه جيمس هارمان، الحادثة وقال إنها استمرت “بضع دقائق”. وعلق عليها المئات بعد أن نشر الصورة على فيسبوك. وقال: “كنت في البداية ألتقط الصورة لوالدي، ولكن بعد ذلك رأيت المواجهة بين روبوتين بهذا الشكل وجدت الأمر مضحكا”. ويتم استخدام روبوتات التوصيل في مشروع تجريبي من قبل مالكي شركة ستارشيب تكتولوجيز بالشراكة مع متاجر بريطانية بتصريح من مجلس مقاطعة كامبريدجشير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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