هل تكفي أقوى الهواتف الذكية في معرض الجوال ببرشلونة لتنقذ المبيعات المتهاوية؟

كشفت شركات الهواتف الذكية عن طرز باهرة في معرض برشلونة للجوال 24 MWC الذي يختتم غدا، وينافس هاتف ذكي من شاومي على لقب الهاتف الذكي بأفضل كاميرا، وذلك في وقت انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 1.17 مليار وحدة في عام 2023، حسبما ذكرت شركة IDC في منشور على مدونتها، فما هي أقوى الهواتف الذكية الجديدة التي يتم الكشف عنها في المعرض وهل ستحرك المستهلكين لتجديد هواتفهم الذكية؟

يبهر هاتف موتورولا القابل للثني زوار المعرض، ويلتف الهاتف حول معصمك ليخطف الأنظار بعيدا عن السوار الذكي العادي وأبعد مما قد تحلم به. يضم هذا الهاتف شاشة من نوع تقنية الديود المشع العضوي (OLED) عالية الدقة بالكامل والتي يمكن أن تلتف على المعصم، إما بحالها أو مع شدها بسوار مغناطيسي. يأتي ظهر الهاتف بمادة مرنة من القماش، وعلى الرغم من أن جميع الميزات لا تعمل عندما يكون الهاتف على شكل C حين يلتف حول معصمك، إلا أنه بإمكانك وقتها تشغيل تطبيقات محددة أثناء ثنيه. لا توجد معلومات حول ما إذا كان هذا الهاتف سيصل إلى السوق فعليا.

أقوى كاميرا جوال من شاومي

كشفت شركة شاومي عن أحدث عائلات الجوال لديها وهي Xiaomi 14، يتضمن إصدار هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد الذي يحمل علامة لايكا Leica المزود بكاميرا رباعية احترافية في الخلف توفر للمستخدمين مجموعة من الأبعاد البؤرية التي تمتد من 12 ملم إلى 120 ملم.

يتميز هذا الوحش بنظام كاميرا رباعي العدسات من Leica لا يضم عدستين مقربة واحدة بل عدستين. إلى جانب مستشعر Sony LYT-900 الجديد مقاس 1 بوصة، من المتوقع أن يكون أحد أفضل الهواتف المزودة بكاميرات لهذا العام.

زي تي إي للجيب!

عرضت شركة زي تي إي ZTE الصينية هاتفها نوبيا Nubia Flip 5G باعتباره “أول هاتف ذكي قابل للإغلاق للشباب” و سعره المبدئي البالغ 599 دولارًا ، ولعلها تستفيد من الولع الحالي بكل ما يتعلق بالتسعينيات. في كلتا الحالتين، فهو مناسب للجيب وللمحفظة أيضًا .وسيتوفر في عدة أسواق منها الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا قريبا.

وعرضت شركة أونر Magic V2 أحدث أجهزتها من طرز الجوال القابل للطي بأبعاد بالغة النحافة.