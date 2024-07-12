هل تشير تقييمات القيمة السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا إلى أزمة خطيرة؟

الإعجاب أو الذهول يطغيان على مشاعر الكثيرين حين تتصدر العناوين أخبار قفزات القيمة السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا فيما يرى محللون إن ذلك مؤشر خطير.

وفي وقت تتهم الولايات المتحدة الشركات الصينية بإغراق الأسواق بالألواح الشمسية نتيجة الطاقة العالية للإنتاج لديها والدعم الحكومي لها. وتدافع الصين عن ذلك بإن شركاتها تخسر في حرب أسعار الألواح الشمسية وأن الكثير منها ستفلس أو تخرج من السوق. وعن القيمة السوقية الهائلة لشركات التكنولوجية الأمريكية يقول كاتب صيني إن ذلك مقلق كثيرا لأنه فعليا ليس هناك من مكاسب للجمهور من أسهم شركة بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، فالأرباح تنحصر بفئة قليلة جدا من الأثرياء ووقتها القيمة التي تعود للصالح العام في نهاية المطاف تتمثل في توفر المنتجات التقنية بأسعار معقولة ليستفيد منها الناس، ويكفي أن نرى كيف تمكن أغنى خمسة رجال في العالم من مضاعفة ثرواتهم منذ 2020، إذ كان مجموع ثروات هؤلاء الأشخاص الخمسة 405 مليار دولار عام 2020 ليصل إلى 869 مليار دولار عام 2023، وهم يتفنون في التهرب من الضرائب بطرق قانونية لكنها ملتوية من جيف بيزوس صاحب شركة أمازون وحتى بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وغيرهما.

ويلفت هان فيزي في مقال بعنوان “الدعم الحكومي الصيني يولد القيمة ولا تدمرها” بأن رخص أسعار الطاقة الشمسية يفيد المستهلك بدلا من الشركات التي تحتكر عادة بعض التقنيات والمنتجات وتحقق قيمة هائلة لمالكيها.

توليد القيمة

إن الغرب يعتبر خلق القيمة هو في المقام الأول من خلال الربحية المستدامة والقيمة السوقية، بينما تنظر الصين إليها من وجهة نظر المستهلك والعوامل الخارجية. وتزعم وسائل الإعلام الغربية مثل ذي إيكونميست وفايننشيال تايمز أن الصناعات الصينية المدعومة من الحكومة تدمر القيمة لأنها ليست مربحة، من المنازل السكنية وحتى السيارات الكهربائية والقطارات السريعة والألواح الشمسية. ويلفت إلى أن الاحتفاء بقيمة سوقية تبلغ 788 مليار دولار أميركي لشركة تسلا، مقارنة مع 93 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة بي واي دي، هو خلط بين الحوافز والنتائج. فكلتا الشركتين تحصلان على إعفاءات ضريبية سخية ومزايا حكومية أخرى. إن حقيقة كون تسلا أكثر ربحية بكثير من بي واي دي في حين تتمتع سيارات تسلا بانتشار أقل بكثير للسوق في الولايات المتحدة هو دليل على فشل السياسة، وليس عبقرية إيلون ماسك. لقد حصلت تسلا على الحوافز فيما حققت بي واي دي نتائج باهرة. وعلى ذات المنوال أصبحت شركة فيرست سولار الأميركية الشركة الأكثر قيمة في مجال الطاقة الكهروضوئية، في حين دمرت المنافسة الشرسة في الصين هوامش الربح أمام الشركات الصينية ولذلك لا ينبغي أن يكون التقييم المتفوق لشركة فيرست سولار في السوق الأمريكية المحصنة بالتعريفات الجمركية ضد الشركات الأجنبية سبباً يبرر بالاحتفال بتلك الشركة الأمريكية. إذن، أي دولة خلقت المزيد من القيمة فيما يتعلق بالألواح الشمسية؟ يرى الكاتب أن “حقيقة أن شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية تدمر بعضها بالمنافسة الشرسة وبإغراق العالم بألواح شمسية رخيصة الثمن، مما يشكل دليلا أوليا على نجاح السياسات المذهلة وخلق القيمة، لأن القيمة التي تعود على المجتمع في نهاية المطاف تتمثل في وجود الكثير من الألواح الشمسية بأسعار معقولة للغاية، وليس في وجود أسهم بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، تماما مثل مقولة أنك ما تريده من الخباز هو الخبز، وليست مهمته أن يكون من كبار الأثرياء.

هل نهلل لمليارديرات التكنولوجيا أم لفوائد فعليا منها؟

إن التقييمات التي تبلغ تريليونات الدولارات والتي يتم الترويج لها كثيراً لعدد قليل من الشركات الأميركية (مايكروسوفت، وآبل، ونفيديا، وألفابت، وأمازون، وميتا) ــ والتي ترصد جميعها صعوداً وهبوطاً طوال اليوم، وتوصف بأنها ليست احتكارات ــ هي أعراض لتشوهات اقتصادية خطيرة. إلى أي مدى يعود تقييمها إلى الابتكار وإلى أي مدى يرجع إلى استغلال القوانين وعجزها عن مكافحة الاحتكار؟

نجحت الصين حين رمت باحتكاراتها التكنولوجية لصالح تطوير الأفضل، والآن تمكنت من تقديم منتجات وخدمات مماثلة إن لم تكن متفوقة ــ قادرة على تحقيق تقدم في الأسواق الدولية (على سبيل المثال تيك توك، وشين، وتيمو، وهواوي، وشاومي) ــ بأسعار أقل كثيراً دائماً.

إذا كنت لا تمتلك أسهمًا في مايكروسوفت، فإن قيمة الشركة تكمن في سعر وأداء Windows وWord وPowerPoint وExcel، والتي نضطر جميعًا إلى استخدامها. يجب على غير المساهمين أن يتساءلوا عن مدى انخفاض تكلفة البرامج الإنتاجية وتحسينها إذا قام المنظمون بعملهم بالفعل. نظرًا للقيمة السوقية لشركة مايكروسوفت البالغة 3 تريليون دولار، ونموذج الأعمال الاحتكاري ومدى تكرار تعطل Excel، يمكننا أن نكون على يقين معقول من أن المستهلكين يتعرضون للخداع.

إن أكثر المخلوقات بؤسًا لدى الشركات الرأسمالية هم المؤيدون الهامشيون الذي يشجعون نجاحاتها لكنهم لا يمتلكون ولا حتى القليل من الأسهم ولكنهم يشجعون تلك الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة وكأنها فريقهم الرياضي المفضل. ولكن في الحقيقة ومع استحواذ 1% من السكان على 54% من القيمة السوقية الإجمالية في الولايات المتحدة، فمن المؤكد أن هؤلاء المتحمسين لإيلون ماسك وبيل غيتس وبيزوس هم بالملايين.

انتشار السيارات الكهربائية

ينسحب ذات الشيء مع السيارات الكهربائية، ولدى الولايات المتحدة شركة تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 788 مليار دولار أمريكي، بينما يوجد في الصين نظام بيئي متكامل وضخم يجمع أكثر من 250 طرازًا من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها ، فيما تبلغ القيمة السوقية لأكبر لاعب بينها وهو بي واي دي BYD، 93 مليار دولار في بيئة تنافسية عالية جدا. وفي نهاية المطاف تبيع الشركات الصينية سيارات أكثر بكثير من تسلا، فهي أكثر ابتكارًا، والأهم من ذلك، أننا ننتهي في موقف حيث ما يقرب من 60٪ من السيارات المباعة في الصين هي سيارات كهربائية، بينما في الولايات المتحدة لا تزيد هذه النسبة عن 7٪ إذن لنتساءل أي نظام خلق “قيمة” أكبر؟

ويختم بالسؤال ما هو النجاح الاقتصادي؟ وما هي عملية توليد القيمة؟ لعل النجاح الاقتصادي هو النهج الذي يحقق أكبر الفوائد في المجالات التي تمس في حياة الناس، بدلاً من تبجيل الشركات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والرؤساء التنفيذيين المليارديرات. ويحاول الإجابة قائلا:” لقد سقطت الصحافة الاقتصادية الغربية في فهم كسول في أفضل الأحوال لخلق القيمة. وفي أسوأ الأحوال، أدى الارتباك النيوليبرالي إلى فساد عقول صناع السياسات، مما جعلهم غير قادرين على تشخيص الأمراض الاقتصادية.”

وتبدو مقاربة صاحب ذلك الرأي أكثر صوابا مع العديد من الأمثلة إذ يسيل لعاب مستثمري وول ستريت وشركات التمويل والاستثمار إزاء شركات تطور الأدوية التي يجب تناولها مدى الحياة، مثل تلك التي تساعد على إنقاص الوزن لأنها تقدم أرباحا مدى الحياة، أي بالنسبة للمرضى الذي يجب عليهم تناولها طوال حياتهم، ولكن الأدوية الأكثر إلحاحا والتي تعد ضرورية لأنها تنقذ الحياة، فهي لا تجذب الاستثمارات و التمويل لأنها تشفي المرضى بتناولها مرة واحدة، بدلا من أدوية وعلاج بمثابة”إدارة” أبدية للمرض.

بالطبع، يشعر الأوروبيون بالسخط ويفوز الشعبويون والمتطرفون بالانتخابات مستفيدين من خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة استحواذ الشركات التكنولوجية الأمريكية على اسواقهم وحصولهم على مليارات الدولارات دون تسديد يورو واحد من الضرائب كما هو الحال مع أمازون.