هدهد سعودي ينافس عملاق الخرائط جوجل ماب

ينافس تطبيق هدهد السعودي (HudHud) الحديث خدمة خرائط جوجل ماب (google maps) المجانية من عملاق محرك البحث والأشهر في العالم جوجل.

وعلى هامش مبادرة مستقبل الاستثمار الذي شهدته الرياض الأسبوع الماضي، قال رائد الأعمال السعودي فيصل الخميسي؛ أحد كبار ملاك تطبيق هدهد متحدثاً بالإنكليزية “استطعنا الحصول على تمويل، إذن بدون التمويل، وبالأخص تمويل رأس المال الجريء، تبقى أي فكرة مهما كانت عظيمة عديمة الجدوى، أما على الصعيد الشخصي فهناك مشروع هدهد وهو تطبيق خرائط، نحن نحب جوجل، ولكن نرى أن جوجل لا تنصف السوق السعودي كما يجب، فهي تركز على الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، ورغم أنها تعمل في أكثر من 120 دولة إلا أن أولية المملكة العربية السعودية تبدو في أسفل قائمتها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أولوية محلية تواجه هذا التحدي، تماماً كما حدث في الصين مع (Baidu) و(Amap) وفي روسيا مع (Yandex) وفي كوريا مع (Naver) عملينا على هذا المشروع لأكثر من عام وأطلقنا نسخة الرياض مؤخراً ونعمل حالياً على التوسع لمناطق أخرى”.

وتدخل ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة الذي كان إلى جانب المالك قائلاً أيضاً بالإنكليزية “قمت بزيارة مقر هدهد ورأيت العلماء والمهندسين العاملين هناك إنه من المشاريع المفضلة لدي”.

«هدهد» تطبيق خرائط سعودي يركّز على السوق والمدن السعودية — 🇸🇦📍

كيف نجح؟ ولماذا يُنافس العملاق قوقل؟

هدهد

هو تطبيق خرائط رقمي سعودي يهدف إلى تقديم خدمات ملاحة وخرائط للمستخدمين في المملكة، وتم تطوير التطبيق بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ويهدف إلى توفير بديل محلي لتطبيقات الخرائط العالمية

يقدم تطبيق هدهد ميزات متعددة منها:

دقة عالية في تحديد المواقع وتحديثات آنية.

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.

خصائص مصممة خصيصاً للتحديات المحلية في المملكة.

شراكة استراتيجية لإطلاق هدهد في السعودية

أبرمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في مارس/آذار 2024 اتفاقية تعاون مع شركة هدهد للخرائط الرقمية، وهذه الشراكة، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر (ليب 24) تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الجيومكانية بالمملكة، حيث تهدف إلى إطلاق خدمة خرائط رقمية متقدمة تسهل على المستخدمين التنقل والتواصل بكفاءة وفاعلية عبر تطبيق هدهد.

الشراكة الاستراتيجية وأهدافها

تعد هذه الاتفاقية شهادة على التزام الجهات المعنية بتحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة الوطنية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية في المملكة. يمثل الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وإبراهيم نياز الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وفيصل الحميضي الرئيس التنفيذي لشركة هدهد للخرائط الرقمية، الجهات الموقعة للاتفاقية.

ميزات الخدمة الجديدة

تقدم خدمة الخرائط الجديدة مجموعة واسعة من المزايا والقدرات المتطورة، بما في ذلك:

دقة عالية وتحديثات في الوقت الفعلي للتنقل والتغطية الشاملة.

واجهة مستخدم سهلة وبديهية تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة من التنقل اليومي إلى التخطيط اللوجيستي المعقد.

خصائص فريدة مصممة لمواجهة التحديات المحلية والاستفادة من الفرص.

التأثير المتوقع في الاقتصاد والتنمية الوطنية

يُتوقع أن يُحدث هذا التعاون تأثيراً إيجابياً ملموساً في الاقتصاد والتنمية الوطنية المستدامة من خلال توفير خدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما يُعد تعزيزاً لمكانة المملكة بصفتها مركزاً رائداً في مجال التقنية والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.

دعم البنية التحتية التقنية والخطوات المستقبلية

إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية، تُسهم هذه الشراكة في دعم وتعزيز البنية التحتية التقنية بالمملكة، مما يعود بالنفع على النمو والابتكار في السوق التقنية.

وبدأ تطوير الخدمة منذ أكثر من عام، ومع هذا الدعم، يُتوقع تسريع عملية التطوير لإتاحة الخدمة للجمهور في وقت أقرب، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات الرقمنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ويعد تعاون الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (NTDP) مع شركة هدهد للخرائط الرقمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في استخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة؛ تأكيداً لأهمية الابتكار والتعاون في تحقيق التقدم التقني والاقتصادي.