هجمات سيبرانية روسية تعطل مواقع ألمانية

قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، إن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسي استهدفت الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في ألمانيا بالإضافة إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والدفاع والفضاء وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، كما أوردت وكالة “رويترز” اليوم.

وقالت الوزارة إن مجموعة APT 28 التي نظمت الهجمات في عام 2022 وتقدم تقاريرها إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسي، استغلت ثغرة أمنية لم تكن معروفة آنذاك في “مايكروسوفت أوتلوك” على مدى فترة زمنية أطول من أجل اختراق حسابات البريد الإلكتروني.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان “إن الهجمات الإلكترونية الروسية تشكل تهديداً لديمقراطيتنا التي نواجهها بحزم”، مضيفة أن ألمانيا تعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأضاف “لن نسمح لأنفسنا تحت أي ظرف من الظروف بأن يخيفنا النظام الروسي”.

وأضافت فيزر أنه من المهم بشكل خاص مواجهة مثل هذه الهجمات من روسيا قبل الانتخابات الأوروبية وغيرها من الانتخابات هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا من أنها ستواجه عواقب الهجمات التي أدت إلى إغلاق سلسلة من المواقع الألمانية.

وتنشط مجموعة APT28، المعروفة أيضاً باسم Fancy Bear، في جميع أنحاء العالم منذ عام 2004 على الأقل، وخاصة في مجال التجسس الإلكتروني. ووفقا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، فهي واحدة من أكثر الجهات الفاعلة السيبرانية نشاطاً وخطورة في جميع أنحاء العالم.