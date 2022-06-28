هاتف فيفو الجديد X80 برو قدرات ومميزات رائدة في فئته

أعلنت شركة فيفو عن اطلاق هاتفها الجديد X80 برو، الذي يمنح المستخدمين مستوى جديدا وغير مسبوق من الابتكار في ميزات التصوير الرقمي تحاكي قدرات التصوير السينمائي تمت عبر التعاون مع ZEISS.

فمن خلال هذا التعاون المتواصل مع ZEISS ، الشركة العالمية الرائدة في مجال البصريات والإلكترونيات الضوئية، تمكنت فيفو من توفير تجارب ممتازة للمستخدمين عبر أدوات وتقنيات في الهاتف الجديد تمكنهم من التقاط اللحظات وتسجيل الذكريات وإنشاء صور ومقاطع فيديو عالية الجودة بمزيد من الديناميكيات والمشاهد المتنوعة.

قدرات تصوير مذهلة

وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، فإن X80 برو من فيفو يتميز بترقيات واسعة النطاق تتجاوز تجربة التصوير بالهاتف الذكي، حيث إنه للمرة الأولى، يقدم أوضاع فيديو بنمط سينمائي حيث تعمل ميزة بوكيه الفيديو السينمائي من ZEISS الجديدة على إنشاء إطار بيضاوي في نسبة عرض إلى ارتفاع قياسية للأفلام تبلغ 2.39: 1 ، مما يخلق تأثير عدسة سينمائية عريضة يمكنها التقاط مقاطع فيديو ذات جماليات عالية ومعبرة. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار بوكيه فيديو العدسة العادية، وإنشاء مقاطع فيديو عمودية باستخدام خاصية بوكيه بنقرة واحدة. ويختلف تأثير بوكيه ليتناسب مع الطول البؤري والفتحة ومسافة التصوير، وتكون كرات البوكيه مستديرة في إطار منتظم 16:9.

الذكاء الاصطناعي يدعم الألوان

وبالمرور على تقنيات الألوان، يشتمل X80 برو أيضًا على تقنية الألوان الطبيعية ZEISS Natural Color 2.0 المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Perception الأول من السلسلة لتحسين دقة الألوان وتسهيل تغيير اللون والسطوع أثناء التصوير. يمكن لـ ZEISS Natural Color إعادة إنتاج الألوان الطبيعية وتحسين كل من التعرض الدقيق وتوازن اللون الأبيض تلقائيًا. تتضمن ترقية هذه الميزة القدرة على ضبط سطوع درجة اللون، والتقاط التجارب التي تبدو أقرب إلى الحياة، وتصقلها، وتمنحها لمحة طبيعية.