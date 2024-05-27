نتائج مبهرة لأول عملية زراعة شريحة “نيورالينك” لماسك في العالم

المستخدم الأول لـ” شريحة نيورالينك” (Neuralink)، نولاند أربو، هو أول من حصل على جهاز الدماغ الخاص بإيلون ماسك، يتحدث الشاب البالغ من العمر 30 عامًا حول ما يعنيه استخدام الكمبيوتر بعقله، واكتساب إحساس جديد بالاستقلالية.

أول مستخدم لشريحة “نيورالينك” يلعب الشطرنج

صار أول متلقي لشريحة “نيورالينك” التابعة لإيلون ماسك قادرا على لعب الشطرنج، والرد على رسائل البريد الإلكتروني، ومشاهدة مقاطع الفيديو باستخدام إشارات دماغه فقط، وفقا لما ذكره موقع وايرد.

وحظي نولاند أربو، الذي يعاني من شلل رباعي نتيجة إصابة في النخاع الشوكي، بفرصة المشاركة في التجربة السريرية لشركة نيورالينك للتكنولوجيا العصبية التي أسسها ماسك، مع شركاء آخرين.

فكرة شريحة “نيورالينك” لماسك

يعمل الجهاز على فك تشفير إشارات الحركة التي يرسلها أربو من دماغه ثم ترجمتها إلى أوامر يفهمها الكمبيوتر، وهي طريقة أكثر كفاءة من عصا الفم المستخدمة بين مصابي الشلل للتعامل مع أجهزة مثل الأيباد.

مثل معظم المصابين بالشلل الرباعي، كان أربو يحتاج إلى المساعدة في الجلوس ووضع العصا في فمه لاستخدام الجهاز، أما الآن فيمكنه تحريك مؤشر الفأرة على جهاز الكمبيوتر وفتح أي تطبيقات فقط من خلال التفكير.

تمكن أربو من رؤية تأثير الإشارات التي يلتقطها الجهاز من دماغه بعد الجراحة مباشرة.

وبعد إجراء بعض عمليات التحقق، والتخطيط الجسماني للتأكد من قوة إشارات المخ، استطاع أربو أن يتحكم في الجهاز ليكسر الرقم القياسي البشري في السرعة والدقة أثناء التحكم في مؤشر الكمبيوتر بعقله.

في الوقت الحالي، يمكن لأربو إصدار أوامر إلى أجهزة ماك بوك، ولكنه متحمس لاستخدام هذه القدرة على الهاتف المحمول.

بعض المشاكل وحلها بعد أسابيع من تركيب الشريحة

خلال التجربة السريرية، وقع خلل أدى إلى انقطاع عدد من الأسلاك في دماغ أربو بعد أسابيع قليلة من العملية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد الأقطاب الكهربائية الفعالة.

يقول أربو، إنه أدرك على الفور، وقوع مشكلة وفقدانه السيطرة على المؤشر. لكن فريق “نيورالينك“، انتهى من تعديل البرنامج، وإصلاح المشكلة بعد أسبوعين.

هل أي شخص يمكنه الخضوع للعملية؟

خضع أربو، بشكل إلزامي للكثير من الفحوصات الطبية واسعة النطاق، وتعرض لاختبارات، وتحليلات نفسية وتحاليل للذاكرة لمدة ساعات، كي يتمكن العلماء من الحصول على فكرة مفصلة لطبيعة وظائفه الدماغية قبل إجراء الزرع.