“شيفر” الأمريكية في قبضة “نينتندو”.. لدعم نسخة “Switch” المقبلة

استحوذت شركة “نينتندو” اليابانية، الثلاثاء بنسبة 100% على “شيفر إنترتاينمنت” الأمريكية، ومقرها ميامي، للمساعدة في جلب المزيد من الألعاب من المطورين الخارجيين إلى منصة Switch من الجيل التالي.

يركز استوديو شركة “شيفر”، البالغ من العمر 11 عامًا، على تكييف ألعاب الفيديو التي تم تطويرها لمنصة واحدة للتوافق مع المنصات الأخرى، والتي تسمى النقل، وقد فعل ذلك بنجاح مع Hogwarts Legacy، وMortal Kombat 1، لوحدة التحكم Switch الحالية، التابعة لـ “نينتندو”.

“نينتندو” تهدف لزيادة المحتوى لزيادة مبيعات وحدات التحكم

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كيوتو في بيان يوم الثلاثاء إن نينتندو “تهدف إلى تأمين موارد عالية المستوى لنقل وتطوير عناوين البرامج”.

تشير هذه الخطوة إلى اهتمام أكبر من “نينتندو”، بجلب المحتوى لتعزيز العروض من استوديوهاتها الإبداعية الداخلية، بعد عقود من الاعتماد في الغالب على برامجها الخاصة لزيادة مبيعات وحدات التحكم.

كما وقعت الشركة اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة Microsoft Corp، العام الماضي لضمان تواجد سلسلة Call of Duty على منصات Switch في المستقبل المنظور.

سد الفجوات مع وحدات التحكم المنافسة

قد تكون صفقة Shiver أيضًا بمثابة إجراء لمعالجة فجوات الأداء الحالية، والمستقبلية مع وحدات التحكم المنافسة، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

“من المتوقع أن يكون جهاز الجيل التالي من نينتندو أقل قوة من PlayStation 5 أو Xbox Series X، وبالتالي فإن عملية الشراء الآن تهدف إلى توسيع دعم الشركة للمطورين الخارجيين عند صنع ألعاب متطورة للمنصة الجديدة،” حسبما قال هيديكي ياسودا، محلل Toyo Securities.

وتابع ياسودا: “قامت شركة Shiver Entertainment بعمل رائع في نقل Hogwarts Legacy إلى Switch”.

توقعات بطرح الجيل التالي من Nintendo Switch خلال عام

ووفق أحدث تقرير صادر عن الشركة في مايو، فإنه سيتم الإعلان عن الوريث المرتقب لـ Nintendo Switch بحلول مارس، ومن غير المتوقع أن يتم طرح جهاز الجيل التالي للبيع حتى العام المقبل.

ودائما ما تكون عمليات استحواذ “نينتندو” محددة الهدف ونادرة، بينما أنفق عمالقة وحدات التحكم الأخرى (بلايستيشن من سوني، وخصوصاً إكس بوكس من مايكروسوفت) مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لشراء استوديوهات.

كانت “شيفر” مملوكة حتى الآن لشركة “إمبرايسر” السويدية العملاقة في مجال ألعاب الفيديو والإعلام، التي أضعفتها عمليات الاستحواذ المتتالية في السنوات الأخيرة، وقد قررت أخيراً الانقسام إلى ثلاث شركات منفصلة في عام 2025.