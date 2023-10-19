نوكيا تعتزم تسريح 14 ألف موظف

أعلنت شركة نوكيا أنها تعتزم خفض 14 ألف وظيفة ضمن خطة لخفض التكاليف بعدما كشفت عن انخفاض بأرباح الربع الثالث.

وكشفت الشركة الفنلندية أنها تنوي خفض قاعدة التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل من أجل معالجة بيئة السوق الصعبة.

وتستهدف نوكيا خفض قاعدة التكاليف على أساس إجمالي اعتباراً من 2023 من مستويات تتراوح ما بين 800 مليون يورو و1.2 مليار يورو وحتى نهاية 2026.

ومن المرجح أن تؤدي خطة الشركة المرتقبة إلى خفض عدد الموظفين من 86 ألفاً إلى مستوى يتراوح ما بين 72 ألفاً و77 ألفاً.

وتأتي عمليات التسريح الضخمة بعد أن أعلنت نوكيا عن انخفاض صافي مبيعات الربع الثالث بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 4.98 مليار يورو. كما انخفضت الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 133 مليون يورو.

وتواجه نوكيا رياحا معاكسة من تباطؤ الاقتصاد العالمي ومن تخفيضات الإنفاق على البنية التحتية التي يقوم بها مشغلو الهواتف المحمولة.

وانخفضت إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 2.16 مليار يورو، مع انخفاض الأرباح التشغيلية للقسم بنسبة 64% على أساس سنوي.