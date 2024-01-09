رسمياً.. آبل تكشف موعد طرح نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro

بعد مرور 9 سنوات، سيصل أول منتج جديد لـ”آبل” في 2 فبراير المقبل، حيث تطرح الشركة نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro للبيع في الولايات المتحدة.

سعر نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro

وأكد بيان للشركة الإثنين، أنه سيتم طرح نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro من Apple، بقيمة 3499 دولارًا، للبيع في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، مما يمهد الطريق لما تأمل الشركة أن يكون حقبة جديدة بعد iPhone.

متى يمكن طلب نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro مسبقا؟

وعقب الإعلان عن موعد Vision Pro، ارتفعت أسهم شركة آبل 0.75% في تعاملات ما قبل السوق يوم الإثنين.

وقالت آبل في بيانها، الذي جاء قبل مؤتمر التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، إنه سيكون متاحًا الطلب المسبق إلى Vision Pro على موقع الشركة الإلكتروني بدءًا من الساعة 5 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا في 19 يناير الحالي.

نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro أول منتج رئيسي من 2015

وتعد Vision Pro، هي أول منتجات آبل الرئيسية الجديدة التي يتم إطلاقها منذ Apple Watch في عام 2015، ورغم أن الشركة أطلقت منذ ذلك الحين AirPods، إلا أن Vision Pro تمثل رهانًا كبيرًا للشركة التي يقودها تيم كوك.

سعر العدسات الخاصة بنظارة الواقع الافتراضي Vision Pro

وذكرت الشركة أيضًا أن عدسات تصحيح الرؤية الخاصة لـ Vision Pro ستكلف 149 دولارًا، وأن Vision Pro ستحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”، فإن Vision Pro التي تبلغ قيمتها 3499 دولار هي رد شركة آبل على Quest لشركة Meta، والتي يقال إنها قيد التطوير منذ سنوات.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، في بيان يوم الاثنين: “لقد وصل عصر الحوسبة المكانية”، حيث يتم تشغيل Vision Pro بواسطة شريحة M2 من Apple، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

توقعات إيرادات نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro

ووفق توقعات المحللين، فلن تحقق نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro إيرادات كبيرة في البداية. ويتوقع بنك UBS، على سبيل المثال، أن تصل إيرادات Vision Pro إلى حوالي 1.4 مليار دولار، وهو مبلغ “ضئيل نسبيًا”.

مزايا نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro

وتتميز Vision Pro بنظام تشغيل جديد، يُطلق عليه اسم VisionOS، إلى جانب نظام إدخال يسمح للعملاء باستخدام أعينهم وأيديهم وأصواتهم للتحكم فيها.

وتقول شركة آبل إن عددًا من تطبيقات الإنتاجية والإبداع ستعمل مع Vision Pro.

وتسعى شركة آبل من خلال نظارة الواقع الافتراضي الجديدة إلى تغيير الطريقة التي يستمتع بها المستهلكون بتجربة الألعاب ومحتوى الفيديو.

وكتبت الشركة في البيان: سيتمكن المستخدمون من مشاهدة الفيديو من Apple TV + والعديد من المنصات الأخرى على شاشة الواقع الافتراضي “التي يبلغ عرضها 100 قدم”.