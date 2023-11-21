فريق التحرير by فريق التحرير

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ميزة جديدة لواتساب… حسابان في هاتف واحد

ميزة جديدة تمكنك من تخصيص رقم هاتف للعمل، وإنشاء حساب واتساب خاص به، وأخر للعائلة، لمراسلة الأصدقاء، وأفراد العائلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
واتساب

أضافت شركة “ميتا”، ميزة جديدة إلى تطبيق واتساب، تتيح للمستخدم إنشاء حسابين بالتطبيق، برقمي هاتف، في هاتف ذكي واحد، والتبديل بينهما بسهولة.

وبالميزة الجديدة، لن تحتاج لتسجيل الخروج من حساب رقمك الأول، لكي تتمكن من استخدام حساب رقمك الثاني على التطبيق، في نفس الهاتف، أو تحتاج لاستخدام هاتف آخر لاستخدام حساب رقمك الثاني.

والميزة الجديدة، تمكنك من إدارة محادثات التطبيق عبر أكثر من رقم تمتلكه، إذ يمكنك الاستفادة منها لإنشاء حساب واتساب برقم هاتف العمل، وآخر برقم هاتف العائلة، لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة.

ماذا تحتاج  لتنشئ حسابين لتطبيق واتساب في هاتف واحد؟

– هاتف ذكي يدعم شريحتي اتصال أو أكثر.

 – رقمي هاتف تستخدمهما.

– هاتف آخر لمرة واحدة تتلقي فيه رمز المرور للوصول لحسابك في الهاتف الأول.

– بعد إضافة حساب جديد، يمكنك التبديل بين حسابي التطبيق بسهولة، وإدارة محادثات كل حساب بمفرده.

كيف تنشئ حساب آخر في واتساب؟

يجب ملاحظة أن عليك تسجيل الحساب الثاني في هاتف منفصل، وعدم إزالته إلا بعد إضافته للجهاز الجديد، الذي يحتوي الحسابين.

لإنشاء حساب آخر لتطبيق الوتساب اتبع الخطوات التالية:

– اختر الإعدادات في تطبيق واتساب.

– اضغط على السهم المقابل لاسمك ورقم هاتفك.

– اضغط على خيار إضافة حساب.

– ستظهر شاشة لإضافة حساب جديد.

– وافق على شروط الخدمة.

– اختر بلدك، وأضف رقم هاتفك الثاني.

– بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق من رغبتك في النسخ الاحتياطي لمحتوى الحساب من الهاتف القديم.

– قم بإعداد حسابك الجديد كما تحب.

كيف تبدل بين حساباتك في الواتساب؟

التبديل بين حساباتك في تطبيق واتساب، سهل وبسيط، بعد إضافة الحساب الثاني، سيظهر لك خيار جديد في القائمة الرئيسية، اسمه تبديل الحسابات، يسمح لك بالتبديل بين حساباتك.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...