تستمع لها مرة واحدة وتختفي.. ميزة جديدة في واتساب

يختبر تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تتيح بحذف الرسائل الصوتية تلقائياً بمجرد الاستماع لها وفقاً لتقرير نشره موقع وابيتاينفو WABetaInfo المختصص بالمستجدات في عالم التكنولوجيا.

وستمنح الميزة الجديدة حرية الاختيار بين الرسائل الصوتية الحالية التي يمكن العودة لها والاستماع لها متى شئت، أو الجديدة التي تختفي عن الهاتف فور انتهائها.

وبحسب الصور التي نشرها الموقع ستختفي الرسالة الصوتية ويظهر مكانها عبارة “رسالة صوتية لمرة واحدة”.

ولا يقتصر عدم إمكانية العودة للرسالة المختفية للمتلقي فحسب، بل لن يكون باستطاعة المرسل أيضاً الاستماع لها مرة أخرى بمجرد انتهاء المستلم من الاستماع إليها.

ويمكن لمن لديهم تطبيق “واتساب” بنسخة (BETA) تجربة الميزة الجديدة وفق الخطوات التالية:

افتح دردشة واتساب وحدد زر الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية

بمجرد الانتهاء من التسجيل، سترى رمز العرض مرة واحدة، وهو الرقم ‘1’.

اضغط على الرقم 1 وسيتم تعيين رسالتك الصوتية للعرض مرة واحدة.

