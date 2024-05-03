فريق التحرير by فريق التحرير

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أوبن إيه آي تطلق ميزة “الذاكرة” لروبوت تشات جي بي تي.. محادثات ذكية وشخصية

تتوفر ميزة الذاكرة لروبوت تشات جي بي تي حاليًا للمستخدمين المشتركين في خطة بلس Plus في جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، عن إطلاق ميزة الذاكرة Memory الجديدة لروبوت تشات جي بي تي ChatGPT، والتي تُتيح للروبوت تذكر معلومات محددة عن المستخدمين وتقديم إجابات مُخصصة بناءً عليها.

وتتوفر ميزة الذاكرة حاليًا للمستخدمين المشتركين في خطة بلس Plus في جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

وتعتزم الشركة توسيع نطاق الميزة لتشمل خطط فرق العمل وعملاء الشركات وروبوتات GPT المخصصة في وقت لاحق.

ما هي ميزة الذاكرة الجديدة وكيف تعمل؟

تشات جي بي تي

وتعمل ميزة الذاكرة بطريقتين، هما:

  1. الإدخال المباشر: يمكن للمستخدمين إخبار تشات جي بي تي بمعلومات محددة عن أنفسهم، مثل وظائفهم أو أماكن عملهم أو لغات البرمجة المفضلة أو أسماء أفراد عائلاتهم، ليقوم الروبوت بتخزينها واستخدامها في المحادثات اللاحقة.
  2. التعلم التلقائي: يستطيع تشات جي بي تي أيضًا التقاط بعض التفاصيل والمعلومات تلقائيًا من خلال سياق المحادثات مع المستخدمين.

كيف يمكن للمتسخدمين التحكم في ذاكرة تشات جي بي تي

وتتيح ميزة الذاكرة للمستخدمين إضافة معلومات دائمة إلى ذاكرة تشات جي بي تي لضمان اتساق إجاباته مع تلك المعلومات. كما يمكن للمستخدمين تعديل أو حذف “الذكريات” أو تعطيل الميزة تمامًا من خلال الإعدادات.

الخصوصية أولوية أساسية

وتُؤكد أوبن إيه آي على أن ميزة الذاكرة مُصممة لتجاهل تسجيل المعلومات الحساسة تلقائيًا، مع مراعاة خصوصية المستخدمين.

خطط أوبن إيه آي المستقبلية لميزة الذاكرة

وتُتوقع الشركة أن تُساهم ميزة الذاكرة في تحسين تجربة استخدام تشات جي بي تي بشكل كبير، حيث ستُصبح المحادثات مع الروبوت أكثر شخصية ودقة، مع تقليل معدل الإجابات الخاطئة.

مُستقبل واعد لتفاعلات الذكاء الاصطناعي

تُمثل ميزة “الذاكرة” خطوة هائلة نحو مستقبل تفاعلات الذكاء الاصطناعي، حيث تُتيح للمستخدمين تجربة مُخصصة ودقيقة تُلبي احتياجاتهم وتُضفي على التفاعلات طابعًا أكثر إنسانية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...