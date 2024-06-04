“موانئ” السعودية و”مرسيليا فوس” توقعان مذكرة للتعاون في الموانئ الذكية

تعد الموانئ الذكية أحد أبرز التقنيات التي تسعى لها الموانئ العالمية، في هذا السياق، وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” السعودية وميناء “مرسيليا فوس” مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات تشمل التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، دعم البيئة البحرية، ومبادرة الموانئ الخضراء.

هذا التعاون الذي تم من خلال الاتفاقية التي أُبرمت على هامش منتدى رؤية الخليج (VISION GOLFE 2024)، الذي نظمته الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا (بيزنس فرانس) من 4-5 يونيو 2024 م في العاصمة الفرنسية باريس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية ودعم البيئة البحرية.

ويأتي ضمن جهود “موانىء” لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.

تعد هذه المذكرة خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الموانئ وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. يُعد هذا التعاون الفرنسي السعودي مثالًا على التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، وقد يفتح الباب لمزيد من الفرص المتبادلة بين البلدين.

وفيما يتعلق بمعنى الموانئ الذكية، فهي موانئ تستخدم التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي وتعزيز الأمان. باستخدام هذه التقنيات، تهدف الموانئ الذكية إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الأمان وتقليل الأثر البيئي.

يتمثل الهدف من هذه التقنيات في تعزيز أداء الموانئ، وتحسين عمليات الشحن والتفريغ وتخزين البضائع، وكذلك تعزيز الأمان والسلامة في الموانئ. وبفضل الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، تستطيع الموانئ الذكية التعامل مع تحديات النقل البحري الحديثة بشكل أفضل، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للعملاء.