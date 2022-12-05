مواصلة الابتكار، أولوية على طريق تلبية متطلبات العصر الرقمي

بقلم: عمار طبا، نائب رئيس شركة هواوي للعلاقات العامة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط

يعتمد التطور التقني وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الإنتاجية وتحسين نوعية المنتجات والخدمات اليوم على الابتكار. وكشفت قاعدة بيانات مؤشر الابتكار العالمي التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن أن الاستثمار في الابتكار يسهم في تعزيز حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وغالباً ماتتمتع الشركات التي تخصص ميزانية كبيرة للبحث والتطوير بمكانة رائدة في السوق. وشهد تاريخ صناعة التكنولوجيا خلال العقود الثلاث الماضية خروج العديد من الشركات التقنية العملاقة من حلبة المنافسة بسبب تراجع تنافسية منتجاتها الناجم عن ضعف الاستثمار في البحث والتطوير.

تعتبر هواوي مثالاً رائداً عن الشركات التي تتبنى استراتيجية أعمالها نهج التركيز المتواصل على البحث والتطوير لتعزيز مكانتها في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وإغناء محفظة ابتكاراتها التقنية ومواجهة الأزمات والتحديات المستمرة بتعزيز نهج تركيزها على متطلبات العملاء، فالشركة تستثمر أكثر من 10% من إيراداتها سنوياً في البحث والتطوير. ووصلت استثماراتها في هذا المجال 22.38 مليار دولار عام 2021 أي ما يعادل 22.4% من إيراداتها السنوية. وبلغ حجم انفاقها على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية أكثر من 132.5 مليار دولار. وبفضل ذلك نالت بحلول نهاية عام 2021 أكثر من 110000 براءة اختراع. وحققت المرتبة الأولى في عدد براءات الاختراع التي منحتها كل من إدارة الصين الوطنية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في عام 2021، والمرتبة الخامسة في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. كما جاءت هواوي في المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي.

في مجال تقنية الجيل الخامس تحديداً، استثمرت هواوي أكثر من 600 مليون دولار في أبحاث الجيل الخامس مابين عامي 2009 و2013، و 1.4 مليار دولار في تطوير منتجات الجيل الخامس مابين عامي 2017 و2018 لتصبح بفضل ذلك من الشركات الرائدة عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس واستخدامها التجارية، حيث صنّفت شركة Tech+IP الأمريكية الرائدة في براءات الاختراع هواوي في المرتبة الأولى على قائمة رخص براءات اختراع شبكات الجيل الخامس والتي تشمل عدد براءات الاختراع وأعمال الشركة على المستوى العالمي والالتزام بالمعايير التقنية الأساسية. كما نشرت شركة البيانات العالمية جلوبال داتا مؤخراً تقريراً بعنوان يقيم واقع المنافسة أفاد بأن محفظة هواوي الأساسية من براءات اختراع الجيل الخامس تأتي في مقدمة الابتكارات الرائدة في حلول الجيل الخامس الأساسية وحالات الاستخدام على المستوى العالمي. وواصلت هواوي أبحاث تطوير الجيل الخامس والنصف 5.5G الذي أعلنت عنه لأول مرة عام 2020، وسنشهد نشره ليوفر تجربة 100 جيجابت في الثانية و100 مليار اتصال قريباً.

تعتبر البيانات من الأصول الأساسية للاقتصاد الرقمي، فيما يعتمد الإنتاج على قدرات الحوسبة بشكل كبير. وستسهم الحوسبة السحابية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ورفد مراكز الحوسبة بأكثر من 80% من القدرات اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي العملية. وبفضل تركيز هواوي على الابتكار، تمكنت من تطوير منصة “هواوي كلاود” للحوسبة السحابية أصبحت الأكبر نمواً على المستوى العالمي، وهي من المنصات الأساسية التي تعتمد عليها شركات ومؤسسات الإنترنت لتحقيق التحول الرقمي. ويعتمد على المنصة 3.02 مليون مطور و28،000 شريك استشاري و9،000 شريك تقني ووفرت أكثر من 7،400 منتج منذ إطلاقها قبل 5 أعوام.

خلال سعينا لمواصلة التطور التقني وبناء العالم الذكي، لا يمكن إهمال محور الاستدامة. وتفيد آخر الأبحاث أنه من المتوقع أن تزداد حركة البيانات الناتجة عن الخدمات الرقمية على مدار عام 2020 بـ13 مرة بحلول عام 2030، ما يعني تزايد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ2.3 مرة إذا لم يتم تحسين كفاءة الطاقة. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، يجب على القطاع التقني الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% على الأقل بحلول عام 2030 لتلبية أهداف الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي وفق اتفاقية باريس. وتستهدف هواوي الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوفير وسائل النقل والمحطات ومراكز البيانات النظيفة للمساهمة في تحقيق صافي صفر كربون في المباني ومقرات العمل والمدن. وبحلول يونيو 2022، ساعدت حلول الطاقة الرقمية التي توفرها هواوي لعملائها على توليد 588.5 مليار كيلو واط في الساعة من الطاقة النظيفة والحد من استهلاك الكهرباء بـ17 مليار كيلو واط في الساعة، مما أدى إلى خفض الانبعاثات الكربونية بـ290 مليون طن، أي ما يعادل زراعة 390 مليون شجرة. وتجري أعمال هواوي للطاقة الرقمية أبحاثاً ضمن خمسة مجالات على المستوى العالمي تشمل الطاقة الكهروضوئية الذكية ومرافق مراكز البيانات ونظام إم بور للسيارات الكهربائية وطاقة المحطات وحلول الطاقة المتكاملة.

يلعب الأمن السيبراني دوراً هاماً في مستقبل العالم الرقمي، وهو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف يجب تضافر الجهود لمواجهة تحدياته ومتطلباته المستقبلية من خلال الابتكار التقني ونشر المعرفة وتطوير المعايير ونظم التحقق وغيرها من الإجراءات المعتمدة دولياً. وتمتلك هواوي خبرة كبيرة في هذا المجال على المستوى العالمي، حيث نالت أكثر من 70 شهادة في الأمن الإلكتروني وقدمت أكثر من 65000 مساهمة لأكثر من 200 منظمة متخصصة في المعايير. وكانت محطة الجيل الخامس الأساسية التي وفرتها هواوي أول محطة تجتاز اختبار أمان تجهيزات الشبكات نيساس اس سي اي اس 2.0 الصادرة عن الجمعية الدولية للهاتف المحمول (جي اس ام ايه).

لا يمكن تحقيق التطور التقني وتعزيز الابتكار بمعزل عن رعاية المواهب التقنية وتنمية قدراتهم ورفع كفاءة خبراتهم لتمكينهم من الارتقاء لمتطلبات سوق العمل الرقمي. وفي ظل تزايد الطلب على حلول تقنية المعلومات، تواصل الجامعات في الشرق الأوسط جهودها لتنمية المواهب التقنية. ومن المهم بناء مزيد من جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مبادرات وبرامج تنمية المواهب التي ترفد مسيرة تحقيق التحول الرقمي بالكوادر المؤهلة اللازمة لقيادة مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنطقة. ومن هذا المنطلق، تواصل هواوي تنفيذ مبادرات تنمية وتدريب المواهب التقنية بالتعاون مع مجموعة واسعة من شركائها في المنطقة من خلال أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وبرامج أخرى كمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وبرنامجها العالمي الرائد بذور من أجل المستقبل، وكذلك مراكز الابتكار والمختبرات المشتركة وغيرها من المبادرات التي تندرج في إطار الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية. وفي منطقة الشرق الأوسط، أسست هواوي 167 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات، وشارك أكثر من 3500 طالب في برنامج بذور من أجل المستقبل، فيما نال أكثر من 40 ألف شخص شهادات معتمدة من هواوي. كما وفرت الشركة التدريب لأكثر من 120000 موهبة من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط.

ستسهم التطورات المتسارعة التي تشهدها مسيرة بناء الاقتصادات الرقمية والتحول الرقمي في المؤسسات والشركات وجهود الحفاظ على البيئة في ابتكار نماذج جديدة للأعمال وأنظمة مبتكرة للإنتاج وتحقيق الأرباح، ويحتاج ذلك لبناء نظام إيكولوجي منفتح وشامل يلتزم بنهج التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحقيق نجاحات مشتركة في إطار بناء منظومة نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الثقة بالعمل المشترك عبر مختلف المستويات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وهواوي عضو مشارك فاعل في تطوير المعايير التقنية والأنظمة الإيكولوجية للتحالفات الدولية المتخصصة، ونتعاون مع منظمات المعايير والمؤسسات العالمية ومراكز الابتكار لتعزيز المعايير وتنفيذها وتحسين السياسات التقنية لضمان استمرار عجلة التنمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يفرضها واقع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة، يجب علينا مواصلة الجهود للارتقاء بالابتكار من خلال البحث والتطوير، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتعزيز الثقة بالجهود الجماعية التي تصب في صالح بناء مستقبل رقمي مستدام للبشرية.