منصة تيمز.. عطل واسع النطاق يضرب خدمات تطبيق المراسلة الفورية التابع لمايكروسوفت

قالت شركة “مايكروسوفت”، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، مساء الجمعة، إنها تحقق في انقطاع مستمر وواسع النطاق يؤثر على مستخدمي منصة المراسلة الفورية والاجتماعات “تيمز”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان موقع “داون ديتيكتور” الأمريكي، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية، تعطل خدمات المنصة، بسبب خلل تقني ضربها وتسبب في حرمان المستخدمين من الوصول إليها.

وبحسب ما ذكره الموقع، فإن هناك أكثر من 13000 بلاغ عن وجود مشكلات مع تطبيق “مايكروسوفت تيمز”، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأبلغ العملاء عن ظهور مشاكل عند استخدام التطبيق، حيث استمرت شاشات التحميل لفترة طويلة دون تسجيل الدخول، مع صعوبة في إرسال الرسائل عبر التطبيق، إلى جانب عدم ظهور الصور واختفاء محفوظات الدردشة.

وفي تغريدة لها عبر موقع “X”، قالت شركة مايكروسوفت، إنها بدأت في استخدام النظام الاحتياطي في دول أوروبا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما أدى إلى تتحسن الخدمة.

وأضافت إنها تواصل العمل للانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأشارت “مايكروسوفت” إلى أنها تمكنت من تحديد المشكلة التي تؤثر على جزء من الخدمة، قائلة “نجري عملية لمعالجة التأثير”.