فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

منصة تيمز.. عطل واسع النطاق يضرب خدمات تطبيق المراسلة الفورية التابع لمايكروسوفت

هناك أكثر من 13000 بلاغ عن وجود مشكلات مع تطبيق “مايكروسوفت تيمز”، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت

قالت شركة “مايكروسوفت”، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، مساء الجمعة، إنها تحقق في انقطاع مستمر وواسع النطاق يؤثر على مستخدمي منصة المراسلة الفورية والاجتماعات “تيمز”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان موقع “داون ديتيكتور” الأمريكي، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية، تعطل خدمات المنصة، بسبب خلل تقني ضربها وتسبب في حرمان المستخدمين من الوصول إليها.

وبحسب ما ذكره الموقع، فإن هناك أكثر من 13000 بلاغ عن وجود مشكلات مع تطبيق “مايكروسوفت تيمز”، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

مايكروسوفت

وأبلغ العملاء عن ظهور مشاكل عند استخدام التطبيق، حيث استمرت شاشات التحميل لفترة طويلة دون تسجيل الدخول، مع صعوبة في إرسال الرسائل عبر التطبيق، إلى جانب عدم ظهور الصور واختفاء محفوظات الدردشة.

وفي تغريدة لها عبر موقع “X”، قالت شركة مايكروسوفت، إنها بدأت في استخدام النظام الاحتياطي في دول أوروبا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما أدى إلى تتحسن الخدمة.

وأضافت إنها تواصل العمل للانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأشارت “مايكروسوفت” إلى أنها تمكنت من تحديد المشكلة التي تؤثر على جزء من الخدمة، قائلة “نجري عملية لمعالجة التأثير”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...