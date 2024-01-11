منصة تدعم 96 شبكة بلوك تشين للإيداع والسحب ومعالجة مليون معاملة بالثانية

كشف بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة بايبت Bybit عن هدف المنصة الطموح لعام 2024 والذي يتمثل بالقدرة على معالجة مليون معاملة في الثانية، ويأتي ذلك عقب نجاحها بزيادة حصتها من سوق التداول المباشر بمعدل ثمانية أضعاف في عام 2023، وألقى تشو الضوء على المسار المقبل لقطاع العملات الرقمية خلال كلمة ملهمة حملت عنوان The CryptoArk، كشف خلالها عن الخطوات الجريئة التي قطعتها المنصة وخططها الموجهة للمستقبل، في دلالة واضحة على التزام Bybit الجاد بتطوير قطاع الأصول الرقمية.

وتحدث تشو عن أبرز إنجازات Bybit والتي تمثلت بتجاوز عدد مستخدميها حاجز 20 مليون مستخدم، وإطلاق 93 منتج جديد، ودعم 96 شبكة بلوك تشين لخدمات الإيداع والسحب، ناهيك عن تبوئها مكانة ثالث أكبر منصة لتداول المشتقات. ولا تعتبر هذه الإنجازات مجرد أرقام، بل تمثل ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها ولاتزال منصة Bybit لتحقيق التميز ودفع عجلة الابتكار في قطاع العملات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، بدا التزام Bybit بتحقيق أرقى مستويات الامتثال بشكل جلي في توسعها بدولة الإمارات وجنوب أفريقيا وهولندا، مرسخة مكانتها كمنصة عالمية موثوقة لتداول العملات الرقمية. وتطرق تشو في كلمته إلى تركيز المنصة على تحسين تجربة المستخدم واستقرار العمليات بالمجمل.

ونجحت المنصة أيضاً بزيادة سعة حجم المعاملات عبرها بمعدل ثلاثة أضعاف واستطاعت الوصول بمعدل كفاءة عملياتها إلى 99% حتى في ظل تقلبات السوق. وتأتي التحسينات التي أدخلتها المنصة مثل حساب التداول الموحد Unified Trading Account مع مزايا جديدة على غرار حماية المستخدم من تقلبات السعر Perp Protect وأصول الضمانات القابلة للتخصيص، لتؤكد على الجهود التي تبذلها Bybit لتقديم تجربة تداول مستقرة وسهلة الاستخدام.

وعلى مستوى الخدمات المؤسسية، سجلت Bybit نمواً لافتاً مع زيادة بنسبة 182% في الشراكات المؤسسية إلى جانب تحسينات كبيرة في سيولة التداول المباشر. ومن خلال إدخال خدمات التداول المباشر بهامش المحفظة، تمكنت Bybit من تعزيز كفاءة رأس المال لاستراتيجيات التداول الخاصة بالعملاء. وأظهرت المنصة أيضاً نقاط قوتها على مستوى حلول التداول المبتكرة مثل Copy Trading، وأدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مهيكلة وأخرى لإدارة الثروات.

وقال بن تشو: “لاتزال رحلتنا الطموحة في بدايتها. فنحن لا نعمل على تأسيس منصة لتداول العملات الرقمية فحسب، بل نتطلع لتقديم بوابة واسعة تمكن أي شخص من دخول عالم العملات الرقمية والويب 3.0 واغتنام الفرص الثمينة في هذا القطاع. لذلك كان من الطبيعي أن تتسم خططنا لعام 2024 بجرأة كبيرة، إذ نسعى لتعزيز البساطة، والانفتاح وترسيخ المساواة في خضم بيئة لامركزية تعم فيها الفائدة على الجميع”.

تجدر الإشارة إلى أن كلمة الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit جاءت لتؤكد على التزام المنصة بتصدر قطاع العملات الرقمية لتكون من أبرز الداعمين لهذا القطاع. وبينما تدخل المنصة عام 2024 بثقة عالية وطموح كبير، سيكون مجتمع العملات الرقمية على موعد مع المزيد من الابتكارات السباقة والتجارب الشاملة، بشكل يرسخ مكانة Bybit كلاعب رئيسي في مستقبل القطاع.