منصة بابيت تقدم ما يصل إلى 30% عائد سنوي على مجمعات تعدين السيولة الجديدة

أعلنت بابيت Bybit، منصة تداول العملات الرقمية عن إطلاق ثلاث مجمعات تعدين سيولة جديدة وإتاحتها للمستثمرين بدءاً من تاريخ 19 مايو 2022.

وسيتمكن مستخدمو منصة Bybit لتداول العملات الرقمية من الوصول إلى ثلاث مجمعات للسيولة تشمل: البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والبيتداو (BIT)، والتي ستكون جميعها مقترنة بعملة التيثر (USDT). وستتيح مجمعات العملات الرقمية للمستخدمين إيداع الأموال وكسب ما يصل إلى نسبة 30% كعائد سنوي. وسيتمكن موفرو السيولة في 160 دولة من استخدام منصة Bybit لإضافة جانب أو اثنين من زوج العملات. وسيعيد المجمع تلقائياً موازنة الأصول وسيقلل من مخاطر الخسارة غير الدائمة. وسيربح موفرو السيولة عائدات بعملة التيثر USDT يمكن إضافتها إلى حساباتهم أو إعادة استثمارها في المجمع لزيادة العائدات.

وتعتمد مجمعات تعدين السيولة في منصة Bybit على نموذج صانع السوق الآلي (AMM). ويمكن للمستخدمين إضافة السيولة لكسب العائد من رسوم التداول. وستسمح مجمعات السيولة لمستخدمي Bybit بالتبديل بين الأصول دون الحاجة إلى مغادرة المنصة وبأقل انزلاق سعري. ولدى Bybit أيضاً استراتيجيات لجني الأرباح والحد من الخسائر استناداً إلى تحركات السوق والأسعار الحقيقية التي تحمي المستخدمين من تلاعب السوق بالعملات وصندوق تأمين يساعد على حماية المتداولين من الأسهم السلبية والخسائر الكبيرة التي تتجاوز هامش تعاملات المتداول.

وتعليقاً على الخبر، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Bybit: “نتطلّع إلى الفرص التي ستقدمها مزايا تعدين السيولة ضمن Bybit لكافة مستخدمي المنصة. وبصفتنا متداولين، فإننا نتفهم أهمية وجود استراتيجية تداول واستثمار متنوعة ومُحسَّنة لكسب الدخل المنتظم من الأصول. ولتحقيق هذه الغاية، توفر منتجاتنا بعضاً من أفضل فرص كسب العوائد في السوق اليوم ضمن واحدة من أكثر منصات التداول موثوقية. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة جديدة في مشاركة فرص النمو مع مجتمعنا الذي يؤمن بمستقبل التمويل اللامركزي DeFi والحرية المالية”. وبالإضافة إلى فرص كسب العوائد مع حاجز منخفض للدخول، يعتبر بناء المجتمع من خلال الثقة إحدى المزايا الإضافية لتعدين السيولة، مما يحفز أصحاب الأصول على المشاركة بشكل أكبر ولعب دور أكثر نشاطاً في بناء المجتمع. وتنضم مجمعات تعدين السيولة في منصة Bybit إلى المنتجات الممتازة الأخرى كجزء من مجموعة Bybit Earn التي تقدم خدماتها للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في مجالات متنوعة. ويشمل نطاق الخدمات الأصول المزدوجة، والتي تتيح للمستخدمين إيداع الأصول المفضلة لديهم وتحصيل العائدات الكبيرة والمدخرات المرنة التي يمكن أن تخدم المستثمرين كحسابات توفير للعملات المشفرة وتتميز بمدفوعات عوائد آمنة وقابلة للتنبؤ بها.