منصة “إكس”.. إيلون ماسك يعلن إطلاق ميزة جديدة للفيديو

فعل موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إكس”، اليوم الأربعاء، ميزة جديدة لمقاطع الفيديو، تتلخص في “وضع العلامات الزمنية”.

الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرفاق أوقات محددة بوصف المنشور، مما يسمح للمشاهدين بالانتقال بسهولة إلى لحظات محددة داخل الفيديو.

وكان الإعلامي الأمريكي تاكر سوانسون نشر تغريدة تعلن عن ميزة العلامات الزمنية لبعض الفيديوهات وأعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك أكس التغريدة وكتب الميزة الجديدة تعمل الآن.

? now does video with timestamps https://t.co/VrJ7nCd7xu — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2023

ومنذ شهرين قال ماسك: “نحن نبذل الكثير من الجهد لتقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين فرز المنشورات حسب “الأحدث” أو “الأكثر إعجابًا” أو “الأكثر تفاعلاً معه”.

وفي وقت سابق، أعلنت المنصة أن أصحاب الإشتراكات المدفوعة يمكنهم اختيار إخفاء علامات الاختيار الخاصة بهم على الحسابات.

وتأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد الإعلان في شهر أغسطس الماضي عن إطلاق خدمة إجراء مكالمات صوتية ومرئية على غرار واتساب وماسينجر.

وأجرت شركة “إكس” تحديثا على سياسات الخصوصية الخاصة بالمنصة، في الـ29 من سبتمبر الماضي، حيث من شأن هذه السياسات الجديدة أن تسمح بجمع البيانات البيومترية وتاريخ التوظيف عن المستخدمين والكثير من المعلومات السرية الأخرى.