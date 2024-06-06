منصة إحسان في السعودية تتولى توزيع الأضاحي

فتحت منصة العمل الخيري الوطنية “إحسان” باب استقبال طلبات الأضاحي للعام الرابع على التوالي، حيث تتيح فرصة لتلقي وكالة المضحين لذبح الأضحية عنهم.

تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، بهدف توزيع الأضاحي كاملة إلى المستحقين.

وأكدت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات بسيطة ومراقبة حالة الطلب عبر التطبيق، حيث سيتلقى المضحين رسالة عند تنفيذ الأضحية أو الهدي، لتمكين العمل الخيري رقميًا وتعظيم أثره في تسهيل وتسريع عمليات التبرع لصالح المحتاجين.

وأوضحت أنها استقبلت خلال موسم الحج العام الماضي أكثر من 75 ألف أضحية، بقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليون ريال، حيث يتيح البرنامج للمستخدمين اختيار عدة خدمات منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الفدية والعقيقة والصدقة طوال العام.

وتأسست منصة “إحسان” بموجب أمر سامٍ كريم، وتتمتع بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية، حيث وصل إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 7.5 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد من مختلف المجالات الخيرية.

وتقوم لجنة شرعية بالتأكد من امتثال جميع الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة لأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت وبكل يسر وسهولة.

ويأتي برنامج الأضاحي كتسهيل لأداء النسك رقميًا على المضحين والحجاج، حيث يمكنهم تقديم طلبات الأضاحي والصدقات وتكليف المنصة بإيصالها إلى المستحقين في الوقت الشرعي المحدد.