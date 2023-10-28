فيديو.. معصم اليد يتحول إلى هاتف موتورولا الأسطوري

خلال فعاليات معرض لينفو تيك وورلد 23، عرضت شركة موتورولا أحدث هواتفها المحمولة والمزودة بالذكاء الاصطناعي ويمكن ثنيها حول معصم اليد.

هاتف المعصم من موتورولا

الهاتف الذكي الجديد الذي يطلق عليه “هاتف المعصم” يتميز بدعامة من القماش البرتقالي في خلفية الجهاز تساعد على ثبات الهاتف حول المعصم دون أن يسقط.

Motorola provided a glimpse of a flexible display smartphone at the Lenovo Tech World 2023 event.



Flexible or Foldable/Flip – Which one would you prefer? ? Comment below. #LenovoTechWorld #Motorola #Flexible @Lenovo @Moto pic.twitter.com/wvuY1cetri — TrakinTech (@TrakinTech) October 25, 2023

ويمكن لهذا الجهاز المرن المزود بشاشة FHD + pOLED أن يتكيف مع سيناريوهات الاستخدام المختلفة، مثل العمل كهاتف Android قياسي أو وضع قائم بذاته أو ساعة يتم ارتداؤها على المعصم.

وتطمح شركة موتورولا إلى دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة الهواتف الذكية الحديثة، كأداة لتقديم المساعدة الشخصية وتعزيز المهام اليومية للأفراد.

ووفقا للشركة، فإنه عند وضع الهاتف بشكل مسطح، تتوسع الشاشة إلى مقاس 6.9 بوصة، وعلى العكس من ذلك، يمكن تعديله إلى وضع قائم بذاته، مما يقلل من حجم الشاشة إلى 4.6 بوصة.

ونظرا لقدرت الهاتف على الانحناء ، يمكن أيضا لفه بشكل مريح حول معصم اليد، مما يوفر تجربة مماثلة للشاشة الخارجية على Motorola Razr +، مما يضمن الاتصال أثناء التنقل.

وتوجد المادة القماشية على ظهر الجهاز لتعزيز الراحة أثناء الاستخدام المطول، بحسب موقع “مينت”.