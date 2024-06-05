مستشفيات لندن تعلن عن حادث خطير بعد هجوم سيبراني

أعلنت مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن عن وقوع حادث خطير بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، مما أدى إلى إلغاء العمليات الرائدة والعديد من الإجراءات الأخرى.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن مستشفيات لندن قولها، إن “حادثا كبيرا يتعلق بتكنولوجيا المعلومات” أثر على أقسام علم الأمراض في مستشفى كينجز كوليدج ومؤسسة جايز آند سانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما تعرض عدد من عيادات الأطباء العامين في جنوب شرق لندن للهجوم، مما أدى إلى إلغاء مواعيد بعض المرضى وإعادة توجيه آخرين إلى مقدمي خدمات صحية مختلفين في لندن.

فصل خوادم تكنولوجيا المعلومات

وقد أدى الحادث إلى فصل المستشفيات عن خوادم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمزود الخدمة وتأخير تسليم عمليات نقل الدم.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن إن شركة Synnovis كانت “ضحية هجوم إلكتروني ببرنامج فدية” كان له “تأثير كبير” على الخدمات في المستشفيات المتضررة.

وأضافت: “سنواصل تقديم التحديثات للمرضى والجمهور حول التأثير على الخدمات”.

قال مارك دولار، الرئيس التنفيذي لشركة Synnovis، إن الهجوم أثر على جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، “مما أدى إلى انقطاع العديد من خدمات علم الأمراض لدينا”.

وأضاف: “ما زلنا في الأيام الأولى ونحاول أن نفهم بالضبط ما حدث”.

تم الإبلاغ عن الحادث إلى وكالات إنفاذ القانون ومكتب مفوض المعلومات، وهيئة مراقبة البيانات، كما طُلب من المركز الوطني للأمن السيبراني، التحقيق في الهجوم.

هجمات سابقة على لندن

تعرضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لهجمات كبيرة من برامج الفدية على مدار العقد الماضي.

تشير التقديرات إلى أن هجوم عام 2017 على الأنظمة الحيوية قد كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 92 مليون جنيه استرليني وأدى إلى إلغاء 19000 موعد للمرضى.

أدى اختراق آخر في عام 2022 إلى تعطيل خدمة 111 غير الطارئة وتعطيل أنظمة إدارة خدمات الصحة العقلية والوصفات الطبية الطارئة.

في العام الماضي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية، والتي تتضمن تحديد أجزاء من نظام الرعاية الصحية حيث يمكن أن يتسبب الهجوم في أكبر قدر من الضرر للمرضى.