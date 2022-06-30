مسابقة للمطورين تعود مجددا بجوائز نقدية تزيد عن مليون دولار أمريكي

المسابقة تتضمن فئات جوائز جديدة مثل جائزة “أفضل تطبيق عربي” مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تدعو هواوي المطورين حول العالم لإثبات مهاراتهم الإبداعية ووضعها تحت الاختبار من خلال إطلاق نسخة عام 2022 من مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، والتي تم فتح باب التسجيل فيها عالمياً. وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة التي ستنطلق لهذا العام تحت شعار “الابتكار للجميع”، قد خصصت جوائز قيمة ومذهلة تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تشجيع المشاركين على تمكين المستهلكين من الاستمتاع بتجربة استخدام سلسة ورقمية ومبتكرة للتطبيقات.

عالمياً، تلقت المسابقة ما يقارب 10,000 تطبيق مشارك من نحو 10,000 مطور، وأتاحت منصة مواتية للمطورين لإثبات إمكاناتهم الإبداعية وتحقيق أحلامهم على النطاق العالمي. وفي إطار نسخة المسابقة لعام 2022، تم طرح جوائز خاصة لبعض المناطق الجغرافية للمسابقة، بما في ذلك، جائزة أفضل تطبيق عربي في منطقة المسابقة للشرق الأوسط وأفريقيا. وبالنظر إلى وجود أكثر من 300 مليون ناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، فإن هناك في الواقع فرصة هائلة وغير مسبوقة أمام المطورين لإنشاء وابتكار حلول تطبيقات مصممة خصيصاً لمواكبة وتلبية احتياجات التركيبة السكانية في المنطقة. وإلى جانب جائزة أفضل تطبيق وأفضل لعبة وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي وجائزة التطبيق الذي يغطي جميع السيناريوهات وجائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي، تتضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). وتشجع هذه الجائزة، على وجه الخصوص، المطورين على ابتكار تطبيقات تدمج إمكانات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). وفي موازاة ذلك، تعمل جائزة الطالب المتميز على تكريم جهود المطورين من الطلاب الذين يثبتون مهاراتهم الإبداعية. وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “نحن سعداء لإطلاق النسخة الثالثة من Apps UP. مع تطور متطلبات المستهلكين، شركة هواويتدعو مطوري التطبيقات لإثبات مهاراتهم ولإنشاء تجارب رقمية سلسة على متجر AppGallery.” المسابقة تتماشى مع الخطط الوطنية الإقليمية، التي تركّز على تطوير القدرات المحلية، وتنمية وصقل المهارات وتأسيس قوى عاملة تعاونية في المستقبل.

تم طرح المسابقة في أوروبا وآسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والصين في وقت واحد، وقد تم تقسيمها إلى المراحل التالية: التسجيل والتقديم والتقييم الأولي وتقييم الجمهور والقائمة النهائية للمرشحين الإقليميين. تعتبر فئة أفضل تطبيق عربي واحدة من أفضل ثلاثة مشاريع خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تصدر باللغة العربية من هواوي في منطقة الشرق الأوسط. إن نسخة عام 2022 من مسابقة Apps UP، تلي أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من حيث دورها المتمثل في تحويل التعلم إلى ممارسة، إذ إنها توفر بيئة حاضنة ومواتية لتنمية المواهب المحلية وتطويرها ورعايتها. بإمكان المتسابقين لهذا العام أيضا الحصول على العديد من الحوافز التشجيعية المذهلة، والتي تشمل قسائم الخدمات المقدمة من دون “سيرفر” منAppGallery Connect . تماشياً مع استراتيجيتها المرتكزة على مفهوم لحياة سلسة قائمة على الذكاء الاصطناعي، أطلقت هواوي حزمة من قدرات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) التي تدعم مجموعة من الأجهزة، كما أنها تقدم باستمرار تجارب أفضل لحياة قائمة على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين عبر كافة السيناريوهات. سيواصل النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) تمكين ودعم قدرات المطورين في كل المراحل. إن مسابقةApps UP ، التي تعد واحدة من القنوات العديدة التي تتيح فرصة الانضمام إلى النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، ستلهم المطورين لابتكار المزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في مجالات عدة للجمهور العالمي. لمعرفة المزيد والتسجيل في المسابقة، يرجى زيارة الرابط التالي (هنا)