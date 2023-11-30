فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الكشف عن أسرار الخدمة السحابية الجديدة من أمازون

تقدم “أريبيان بزنس” تغطية جديدة من حدث الحوسبة السحابية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحديث ماي لان نائبة رئيس التكنولوجيا في “أمازون لخدمات الويب”.

فريق التحرير by فريق التحرير
AWS

كشفت ماي لان، نائبة رئيس التكنولوجيا في شركة أمازون لخدمات الويب، عن أسرار الإعلانات الجديدة التي تم الكشف عنها في الحدث الضخم الذي تنظمه AWS “أمازون لخدمات الويب” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتعمل ماي لان على الخدمات التي تشكل العمود الفقري للبيانات والتطبيقات السحبية، في شركة أمازون لخدمات الويب على مدار 13 عاما.

تجربة استثنائية

وفي حضور “أريبيان بزنس” بجلسة مع الإعلاميين في لاس فيغاس، تحدثت ماي لان عن “إس 3 إكسبريس وان زون” الذي أعلن عنه آدم سبيلسكي الرئيس العالمي لشركة AWS أمس، الثلاثاء.

وقالت لان: “لقد سمعت آدم في إعلانه عن “إس 3 إكسبريس وان زون”، وأود أن أؤكد هذه الخدمة هي أسرع بعشر مرات من S3 التي تم إطلاقها منذ 17 عاما”.

وأشارت لان إلى أن ما يميز الخدمة الجديدة هي إتاحة أماكن التخزين للمستخدم في كل مكان يتواجد به، سواء كان في المنزل أو العمل أي مكان آخر، دون التقيد بحمل أجهزة تخزين.

تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتحدثت مان عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقه في المؤسسات والشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة من أجل بيئة عمل أفضل.

وتابعت: “أول ما سمعناه من عملائنا هو عدم سماحهم بأي تجربة للذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسساتهم، وذلك ما لم يحدث خلف محيط البيانات التابع لهم”.

وأشارت لاي إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنه أن يحسن فرص النمو لدى المؤسسات وفقا للتقنيات الجديدة التي طرحتها شركتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...