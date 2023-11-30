الكشف عن أسرار الخدمة السحابية الجديدة من أمازون

كشفت ماي لان، نائبة رئيس التكنولوجيا في شركة أمازون لخدمات الويب، عن أسرار الإعلانات الجديدة التي تم الكشف عنها في الحدث الضخم الذي تنظمه AWS “أمازون لخدمات الويب” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتعمل ماي لان على الخدمات التي تشكل العمود الفقري للبيانات والتطبيقات السحبية، في شركة أمازون لخدمات الويب على مدار 13 عاما.

تجربة استثنائية

وفي حضور “أريبيان بزنس” بجلسة مع الإعلاميين في لاس فيغاس، تحدثت ماي لان عن “إس 3 إكسبريس وان زون” الذي أعلن عنه آدم سبيلسكي الرئيس العالمي لشركة AWS أمس، الثلاثاء.

وقالت لان: “لقد سمعت آدم في إعلانه عن “إس 3 إكسبريس وان زون”، وأود أن أؤكد هذه الخدمة هي أسرع بعشر مرات من S3 التي تم إطلاقها منذ 17 عاما”.

وأشارت لان إلى أن ما يميز الخدمة الجديدة هي إتاحة أماكن التخزين للمستخدم في كل مكان يتواجد به، سواء كان في المنزل أو العمل أي مكان آخر، دون التقيد بحمل أجهزة تخزين.

تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتحدثت مان عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقه في المؤسسات والشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة من أجل بيئة عمل أفضل.

وتابعت: “أول ما سمعناه من عملائنا هو عدم سماحهم بأي تجربة للذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسساتهم، وذلك ما لم يحدث خلف محيط البيانات التابع لهم”.

وأشارت لاي إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنه أن يحسن فرص النمو لدى المؤسسات وفقا للتقنيات الجديدة التي طرحتها شركتها.