كشف عملاق التكنولوجيا “Apple”، عن أول شرائح معالجة بدقة 3 نانومتر في كمبيوتر شخصي، وهي شرائح M3، وM3 Pro، وM3 Max، وهي 3 شرائح تتميز بأداء أسرع وأكفأ بشكل استثنائي، ما يؤدي لقدرات فائقة، وإمكانيات هائلة لعائلة أجهزة “Mac” الجديدة.

شرائح معالجة بدقة 3 نانومتر

والشرائح المعالجة بدقة 3 نانومتر، تتميز بقدرتها على دمج وحدات ترانزستور أكثر، في مساحة أصغر حجما، ما يعني زيادة سرعة، وكفاءة سرعة الشريحة، في الوقت نفسه، وبالتالي جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بها.

وتضيف عائلة شرائح M3، قدرات هائلة وميزات جديدة إلى أجهزة MacBook Pro وiMac.

سرعة الريح اهم مميزات شرائح M3

وتروج “آبل” لأجهزتها الجديدة، MacBook Pro و iMac، بأنها ” لا تتعب “، وسرعتها ك “البرق”، أو “الريح” وقادرة على مهام تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، معتمدة في تحقيق كل هذا على قوة، وقدرات، وميزات شرائح M3 الجديدة.

ويتضح مدى التقدم الذي وصلت إليه شرائح Apple silicon، المصممة لأجهزة Mac، في شرائح M3، وM3 Pro، وM3 Max، عند مقارنتها مع عائلة شرائح M1، التي تمثل الجيل الأول.

وهذا التقرير في شرحه لمزايا، ومكونات، واستخدامات عائلة شرائح M3 الجديدة، يعتمد على بيانات موقع apple. com ” “.

جيل جديد من وحدات رسومات الغرافيك ضمن مميزات شرائح M3

حققت شرائح Apple silicon من عائلة M3، قفزة قياسية في مجال بنية الرسومات، من خلال جيل جديد من وحدات معالجة رسومات الغرافيك.

والجيل الجديد من هذه الوحدات، أسرع، وأعلى كفاءة، وتقدم تكنولوجيا جديدة تعرف باسم التخزين المؤقت الديناميكي، كما أنها توفر ميزات جديدة، منها سرعة أعلي لنوى الأداء، ونوى الكفاءة في وحدة المعالجة المركزية أعلى بنسبة 30 %، و50 %، من مثيلاتها في شريحة M1، كما أن المحرك العصبي، أسرع بنسبة 60 % من سابقه في عائلة شرائح M1.

كما يدعم الجيل جديدا من وحدات معالجة رسومات الغرافيك، محرك وسائط جديد، لفك ترميز فيديو AV1، مما يوفر تجارب فيديو فائقة الجودة لخدمات البث.

أهم نقاط القوة ومزايا عائلة شرائح M3

– تتميز وحدة معالجة رسومات غرافيك الجديدة كليا بالتخزين المؤقت الديناميكي، وتتبع الأشعة المسرعة بواسطة الأجهزة، وتكنولوجيا تسريع رسم المجسمات،

– وحدة معالجة مركزية أسرع وأعلى كفاءة.

– بنية ذاكرة موحدة لا مثيل لها، وبسعة تخزين تصل حتى 128GB.

– محركات مخصصة للذكاء الاصطناعي والفيديو.

ما هي مزايا عائلة شرائح M3 للطاقة؟

أجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة، مع شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max، تتميز بتوفير الطاقة، وعمر أطول للبطارية في جهاز MacBook Pro الجديد، يصل حتى 22 ساعة.

عائلة شرائح M3 هي الأكثر تطورا على الإطلاق

وقال جوني سروجي نائب الرئيس الأول لإدارة تكنولوجيا الأجهزة لدى Apple، إن شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max المصممة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي، أصبحت الأكثر تطورا على الإطلاق، لأنه تم تصميم كل جانب من جوانبها بهدف تعزيز الأداء، وتوفير الطاقة، وذلك لأربعة أسباب، هي تكنولوجيا 3 نانومتر، والجيل الجديد من بنية وحدة معالجة رسومات الغرافيك، ووحدة المعالجة المركزية الأعلى أداء، والمحرك العصبي الأسرع، ودعم ذاكرة موحدة أكبر.

ما هي أهم مكونات ومزايا واستخدامات شريحة M3؟

استخدام شرائح M3 بأجهزة MacBook Pro

أهم المكونات لشرائح M3:

– الشريحة تحتوي 25 مليار وحدة ترانزستور بنسبة زيادة 20 % عن شريحة M2.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة رسومات غرافيك، مع 10 نوى.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة مركزية 8 النوى، 4 نوى للأداء، و4 نوى للكفاءة.

– الشريحة تدعم ذاكرة موحدة لغاية 24GB.

أهم المزايا:

– أسرع بنسبة 65 % من شريحة M1 فيما يخص أداء الرسومات.

– أسرع بنسبة 35 % من شريحة M1 في أداء وحدة المعالجة المركزية.

أهم الاستخدامات لشرائح M3:

-الأجهزة التي تعتمد على الشريحة، تتميز فيها الألعاب مثل لعبة

Myst، بإضاءة وظلال وانعكاسات أكثر واقعية.

ما هي أهم مكونات ومزايا واستخدامات شريحة M3 Pro؟

أهم المكونات:

– الشريحة تحتوي 37 مليار وحدة ترانزستور بنسبة زيادة 85 % عن شريحة M2.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة رسومات غرافيك، مع 18 نواة.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة مركزية 12 نواة، 6 نوى للأداء، و6 نوى للكفاءة.

– الشريحة تدعم ذاكرة موحدة لغاية 36 GB.

أهم المزايا:

– أداء فائق السرعة بنسبة 40 % من شريحة M1 Pro فيما يخص أداء الرسومات.

– أسرع بنسبة 30 % للمهام الفردية من شريحة M1 في أداء وحدة المعالجة المركزية.

أهم الاستخدامات:

– تسمح للمستخدمين بالعمل على المشروعات الأكبر حجما على جهاز MacBook Pro.

– أسرع في إجراءات دمج الصور البانورامية الضخمة ومعالجتها في Adobe Photoshop.

– أداء فائق السرعة للمهام التي تتطلب أداء رسومات أقوى.

ما هي أهم مكونات ومزايا واستخدامات شريحة M3 Max؟

أهم المكونات:

– الشريحة تحتوي 92 مليار وحدة ترانزستور بنسبة زيادة 360 % عن شريحة M2.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة رسومات غرافيك، مع 40 نواة.

– الشريحة تحتوي وحدة معالجة مركزية ب 16 نواة، 12 نواة للأداء، و4 نوى للكفاءة.

– الشريحة تدعم ذاكرة موحدة لغاية 128 GB.

أهم المزايا:

– تقدم أداء احترافي، وأسرع بنسبة 50 % من شريحة M1 Max.

– تقدم أداء مذهل، وأسرع بنسبة 80 % من شريحة M1 Max في أداء وحدة المعالجة المركزية.

أهم الاستخدامات:

– مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى أعلى أداء يوفره جهاز MacBook Pro، وعمر بطارية رائد بالمجال.

– تسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي استخدام نماذج محولات أكبر، بها مليارات العناصر

– احتواء الشريحة على محركي ProRes، يعزز من سرعة مهام ما بعد إنتاج الفيديو.