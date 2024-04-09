أمريكا تدعم سامسونج بـ 6.6 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم دعم مالي بقيمة تصل إلى 6.6 مليار دولار لشركة “سامسونج” لتعزيز إنتاج الرقائق في ولاية تكساس.

يهدف هذا الدعم إلى بناء 4 منشآت في مدينة تايلور، بما في ذلك مصنع لصناعة الرقائق الذي أعلنت “سامسونج” عن نيتها إنشاءه في عام 2021 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 17 مليار دولار، كما سيغطي الاستثمار مصنعاً آخر، ومنشأة تغليف متقدمة، ومركزاً للأبحاث والتطوير، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تعتزم “سامسونج” زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، حيث سترتفع إلى 44 مليار دولار.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن منح شركة “TSMC” التايوانية مبلغ 6.6 مليار دولار لتطوير إنتاج أشباه الموصلات في ولاية أريزونا، مما سيزيد من استثمارات “TSMC” في الولايات المتحدة من 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، وسوف يتم بناء مصنع ثالث في أريزونا بحلول عام 2030.

والجدير بالذكر أن خصصت الحكومة الأمريكية 52.7 مليار دولار لدعم صناعة أشباه الموصلات، كجزء من مبادرة أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين وتايوان. ووافقت على 75 مليار دولار أخرى كسلطة قروض حكومية، لكن سامسونج لا تخطط للحصول على أي قروض.

يسعى قانون CHIPS لمعالجة انخفاض حصة الولايات المتحدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية من 37% عام 1990 إلى 12% عام 2020، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية لضمان سلسلة توريد مستقرة وتقليل الاعتماد على دول أخرى.



ومطلع الأسبوع الجاري، توقعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاق الإلكترونيات العالمية، ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2024، بأكثر من 10 أضعاف.

وأرجعت الشركة الكورية الرائدة في قطاع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية، اليوم الجمعة، هذه التوقعات بفضل انتعاش الطلب على رقائق الذاكرة.

وتوقعت الشركة الكورية وصول أرباحها خلال الربع الأول من 2024 نحو 6.6 تريليون وون 4.9 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 931.3% عن نفس الفترة من 2023، وفي الربع الأول من العام الماضي، بلغ الرقم 640 مليار وون.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، فإن الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج كانت أعلى بمقدار 20.5% من متوسط التقديرات.

وقالت الشركة، إن المبيعات خلال الفترة من شهر يناير حتى مارس ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 11.4% لتصل إلى نحو 71 تريليون وون.

ووفقا لبيانات الشركة فإن أرقام المبيعات التي حققتها سامسونج خلال الربع الأول من عام 2024، اعتبر الأولي التي تتجاوز فيها الإيرادات حاجز الـ70 تريليون وون منذ الربع الرابع من عام 2022 والذي بلغ وقتها نحو70.5 تريليون وون.



وخلال عام 2023 فإن سامسونج حققت مبيعات تقدر بنحو 258.93 تريليون وون بانخفاض 14.3% عن أرقام مبيعات الشركة خلال عام 2022.

وفقا لبيانات سامسونج، فإن الأرباح التشغيلية السنوية للشركة الكورية الجنوبية تراجعت بنحو 84.9% إلى 6.56 تريليونات وون على أساس سنوي، فيما انخفض صافي الدخل بنحو 72.2% إلى 15.48 تريليون وون.

ولم تقدم سامسونج أداء تفصيليا لأعمالها التجارية الرئيسية لكن مراقبو السوق يتوقعون أن تتأرجح أعمال أشباه الموصلات التي كان لها فضل كبير في تحقيق أرباح التشغيل للمرة الأولى منذ 5 أرباع.

وسجلت سامسونج مؤشرات على التعافي في قطاع الرقائق خلال الربع الرابع من عام 2023، وتتوقع أن تستمر الشركة في التعافي خلال عام 2024.

وتستفيد الصناعة من ارتفاع الأسعار، نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي.