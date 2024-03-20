رسالة مؤثرة من مخترع الإنترنت.. الذكرى 35 لاختراع الوحش الكاسر

“مخترع الإنترنت يعلم أنه خلق وحشا كاسرا، لكنه لم يفقد الأمل بعد”، هذه عنوان رسالة وجهها الأب الروحي للشبكة العنكبوتية إلى العالم بمناسبة مرور 35 عاما على اختراع الإنترنت.

كتب مهندس الكمبيوتر الإنجليزي، السير تيم بيرنرز لي، الذي قدم الشبكة العنكبوتية للعالم رسالة مفتوحة يعبر:” قبل ثلاثة عقود ونصف، عندما اخترعت شبكة الإنترنت، كان من المستحيل تصور مسارها”.

رسالة مؤثرة من مخترع الإنترنت

وأضاف مخترع الإنترنت :” ولم تكن هناك خريطة طريق للتنبؤ بمسار تطورها، بل كانت رحلة آسرة مليئة بالفرص والتحديات غير المتوقعة، وكان أساس بنيتها التحتية بأكملها هو النية للسماح بالتعاون وتعزيز التعاطف، وتوليد الإبداع”.

كما عبر السير تيم بيرنرز لي، في رسالته عن المخاوف التي تدور في ذهنه، والتي يجملها في 3 أسباب رئيسية.

السبب الأول: أسماك كبيرة في حوض صغير

يحتكر عمالقة التكنولوجيا تجربتنا على الإنترنت، وهو ما يرى بيرنرز أنه يكبل حركة الابتكار، ويمنع وجود منافسة صحية، كما أنه يتعارض مع الهدف الجوهري وراء إنشاء الإنترنت، الذي كانت فكرته الأصلية “السماح بالتعاون وتعزيز التعاطف وتحفيز الإبداع”.

كان العقد الأول من الإنترنت، مناسبا بالضبط للغاية التي وجد لأجلها، فقد سمح بمناخ متنوع بشكل غير محدود، وكان الإنترنت وقتها مركزا للمجتمعات المحلية الصغيرة التي أضافت قيمة كبيرة في ذلك الفضاء، ووفرت التمكين الفردي وعززت قيمة ضخمة، بحسب بيرنرز.

لكن هذه السمات في العقد الماضي تلاشت من الويب بدلًا من تجسيد هذه القيم، حيث لعبت شبكة الإنترنت دورًا في تآكلها.

والسبب في ذلك، يتركز وراء أطماع ومصالح الشركات الكبرى، كما أن بيئة الإنترنت أصبحت تقدم مصلحة الشركات في جني الأرباح على مصلحة المستخدمين.

السبب الثاني: سوق ضخمة للشركات

لا يخفى على أحد أن خصوصية المستخدمين، هي العملة الأهم في العصر الحالي، ولا تزال مسألة جمع البيانات الشخصية واستغلالها تثير الكثير من المخاوف والقلق.

سبب المشكلة وأحد أعراضها أيضا هي الإعلانات الموجهة، ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة هو سوق البيانات الشخصية الذي استغل وقت الأشخاص وبياناتهم من خلال إنشاء ملفات تعريف عميقة تسمح بالإعلانات المستهدفة والتحكم في النهاية في المعلومات التي يتم تغذيتها للأشخاص، وهو ما يعرض استقلالية الإنترنت للخطر.

السبب الثالث: عصر الذكاء الاصطناعي

يتخوف بيرنرز، مخترع الإنترنت، من أن يؤدي صعود نجم التكنولوجيا الجديدة لتعميق المشكلات القائمة بالفعل، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالمستخدمين.

ويعتقد الأب الروحي للشبكة العنكبوتية أن مثل هذه التوجهات توضح أن الإشكاليات التي نتعرض لها في فضاء الإنترنت وثيقة الصلة بالابتكارات التكنولوجية الناشئة.

في الختام: الأمل ما زال قائما في الوحش الكاسر

وفق رؤية بيرنرز، فإن “التسليم بعدم إمكانية تغيير شبكة الإنترنت إلى الأفضل هو انهزامية وفقر في الخيال”.

وأكد أن تحسين الويب يحتاج لمبادرة تسعى لمعالجة إشكالية تركيز القوة ونماذج الأعمال الاستغلالية التي اجتاحت الشبكة، وهو ما بادر به بيرنرز، مخترع الإنترنت، عبر منظمة “وورلد وايد ويب فاونديشن ” التي أسسها لهذا الغرض.

هل يمكن حل تلك المشكلات؟

ربما، لدينا أمثلة على شبكات اجتماعية لا تعتمد على الإعلانات والأنشطة التجارية، مثل بلوسكاي، وأمثلة أخرى تقدم فرصا وأدوات للتعاون عبر الإنترنت وبرامج بودكاست تسهم في تعزيز المعرفة بالمجتمع.

يعتقد بيرنرز أن ثمة حركة من القيادات الشجاعة والملتزمة أخلاقيا آخذة في الظهور، وأنها ربما تصبغ عالم الإنترنت باحترام الأولويات الإنسانية وليس الربح يوما ما.